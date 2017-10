Fútbol | Real Murcia Los números que enfadan a Salmerón Salmerón, con gesto serio, en el choque del pasado domingo frente al Granada B. / Vicente Vicéns / AGM El Murcia es un coladero en defensa y aún no sabe lo que es ganar como visitante JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 31 octubre 2017, 08:05

Salmerón tiene una misión: hacer que el Real Murcia, además de conservar su potencial arriba, no sea un coladero en defensa, circunstancia que le ha impedido durante toda la temporada acercarse a los puestos altos de la clasificación. Los números dejan en evidencia el punto débil de un equipo que tiene dinamita en ataque, pero que carece de consistencia atrás. Por eso, el entrenador almeriense no se mostró plenamente satisfecho con la victoria del pasado domingo ante el Granada B y aseguró que su equipo está aún «lejos» de donde él quiere. Analizando la trayectoria del actual entrenador grana, sus equipos siempre se han armado de atrás hacia adelante, recibiendo pocos goles y aprovechando al máximo los que han marcado, unas prestaciones que el Murcia no ha mostrado al 100%.

Para empezar, el Real Murcia es uno de los equipos más goleados del grupo IV de Segunda B. A pesar de que ha marcado 18 goles y es el máximo realizador del grupo por delante del Écija y Cartagena, ambos con 16, ha recibido 14 en solo 11 partidos de Liga. Un promedio negativo que solo superan el Lorca (22), El Ejido y San Fernando (17) y el Betis B y Jumilla (15). El cuadro grana ha visto a equipos de la zona baja que le han goleado como el Córdoba B que, cuando recibió al Murcia en El Árcangel, le marcó cuatro, o el San Fernando, que hace poco más de una semana anotó tres en el estreno de Salmerón. Además, es curioso que hasta en Copa del Rey, el Cacereño marcara un gol en la Nueva Condomina, a pesar de tratarse de un equipo de Tercera.

14 GOLES en contra en 11 jornadas de Liga. Es un dato demoledor, a pesar de que el Murcia es el conjunto más goleador del grupo IV con 18 dianas. El grana es el sexto equipo que más encaja, solo superado por cinco conjuntos de la zona baja. 3 PARTIDOS de 15 dejando la portería a cero, una cifra raquítica para un conjunto que aspira al ascenso. Entre los cuatro partidos de Copa y los once de Liga los granas solo acabaron los noventa minutos sin recibir un gol ante el Melilla (0-0), el Marbella (3-0) y el Granada B (0-0). 3 PUNTOS de 15 posibles fuera de casa. El equipo solo suma 3 empates en Liga lejos de casa. Fueron en Melilla, Villanueva de la Serena y Huelva, cifra insuficiente para un equipo hecho a base de talonario y de jugadores de Segunda.

Solo hay cinco equipos, todos de la zona baja, que han recibido más goles que los granas en 11 jornadas

Biel Ribas, el mejor atrás

Así, la obsesión de Salmerón es acabar los partidos con la puerta a cero, una circunstancia que solo se ha producido tres veces esta campaña, sumando los once partidos de Liga y los cuatro que ha disputado el Murcia en la Copa del Rey. De todos ellos, solo acabó sin recibir un gol en tres, frente al Melilla, el Marbella y el Granada B. Lo mejor es que dos de ellos coinciden con los dos últimos partidos de los granas en la Nueva Condomina, el primero con Basadre en el banquillo y el segundo con Salmerón. No obstante, aunque el filial granadino se fue de Murcia de vacío el domingo, tuvo ocasiones de sobra para marcar, algo que no le gusta al actual técnico grana, que quiere mejorar en defensa. Estos datos podrían ser peores aún si Biel Ribas no se hubiera mostrado a un gran nivel y hubiera parado dos penaltis en Liga.

Para acabar, el Real Murcia ha demostrado que no sabe ganar fuera de casa. De hecho, en sus cinco salidas solo ha sido capaz de sacar tres empates, alguno de ellos, como el de Villanueva de la Serena, épico. Además igualó en el arranque de la competición en Huelva y posteriormente en Melilla. Lo mejor es que estos tres resultados se produjeron ante equipos que pueden ser rivales de los granas para el 'playoff'.