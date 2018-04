Un objetivo, dos escenarios

El Betis de Valladolid, sin noticias del dinero de Gálvez

La relación entre el Real Murcia y el Betis de Valladolid no para de ofrecer nuevos capítulos. Los granas todavía no han saldado la cantidad que debían abonar por el traspaso de Sergio Escudero al Schalke 04, que se produjo hace casi una década. Esta semana el presidente pimentonero, Víctor Gálvez, anunció que había pagado 15.000 euros al club vallisoletano y avanzó que la deuda estaría liquidada en mayo. Sin embargo, a las arcas del Betis no ha llegado aún ese dinero.

El conjunto castellanoleonés debió cobrar 35.000 euros con la recaudación del Murcia de la venta de entradas del partido contra el Cartagena que se disputó el 8 de abril. Así se recogió en un acta notarial que se firmó en la capital del Segura el 1 de agosto de 2017. A pesar de ello, los pimentoneros no pagaron y el club de Valladolid ha llevado este incumplimiento a los tribunales.

El juzgado mantiene el dinero recaudado retenido hasta que se resuelva la demanda presentada por los vallisoletanos. Además, el Betis presentará una demanda contra el Murcia. Será por los 10.000 euros de recargo que los granas tampoco han abonado por abonar fuera de plazo un pago de 15.000 euros que debieron afrontar el 30 de diciembre de 2017, como muy tarde, y por no pagar lo pactado ante notario de la taquilla del duelo contra el Cartagena.