Objetivo: volver a mandar en los derbis Juanra pugna con Jony Ñíguez en el Real Murcia-UCAM disputado en septiembre. / Vicente Vicéns / AGM El Murcia, que solo ha ganado uno de los cinco últimos duelos regionales, busca mañana ante el Jumilla su tercera victoria seguida en la Liga ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 4 noviembre 2017, 02:49

El Real Murcia quiere prolongar su buena racha en el partido que mañana le enfrentará al Jumilla en la Nueva Condomina. Los murcianistas tienen ante sí la oportunidad de enlazar tres victorias seguidas y con ello poder afrontar desde una mejor posición los dos siguientes duelos ante rivales directos por el ascenso, como son el Cartagena y el Extremadura. Antes de disputar el derbi por excelencia en el Cartagonova, los murcianos vivirán otro duelo de rivalidad regional frente al Jumilla. Los partidos contra los vecinos se le están atragantando al equipo grana en los últimos tiempos. De hecho, en el único que han disputado esta temporada perdieron en casa contra el UCAM.

De los cinco últimos choques contra conjuntos de la Región, el Murcia solo ha ganado uno, perdido dos y empatado otros tantos. El último triunfo pimentonero fue en el Cartagonova, en marzo, por 1-3. Entremedias, los de Nueva Condomina empataron contra su rival de mañana, el Jumilla, y perdieron en el Artés Carrasco contra el Lorca FC. Al equipo de Genbao sí le derrotó el Murcia entrenado por Paco García en la primera vuelta del ejercicio anterior. En ese periodo el conjunto grana hincó la rodilla en Jumilla y empató en casa contra el Cartagena.

Temporada 2016-17 Real Murcia FC Cartagena 0- 0 Lorca FC Real Murcia 1- 0 Real Murcia FC Jumilla 0- 0 FC Cartagena Real Murcia 1- 3 Temporada 2017-18 Real Murcia UCAM Murcia 1- 2

En la temporada 2015-16 la escuadra grana disputó 8 derbis. De ellos, ganó 5 y perdió 3. Derrotó dos veces al Jumilla y una a UCAM, La Hoya y Cartagena, mientras que cayó derrotado ante estos mismos equipos. Desde que los murcianistas volvieron a Segunda B en el verano de 2014, llevan disputados 15 derbis regionales con un balance de 7 victorias, 2 empates y 6 derrotas. En el retorno a la categoría de bronce el Real Murcia se habrá medido contra 6 equipos diferentes de la Región: Cartagena, UCAM, Jumilla, La Hoya, Lorca FC y Lorca Deportiva.

Salmerón no podrá contar con Xiscu, Juanma, Carnicer y Curto, pero recupera a Pedro Martín

Los hombres de Salmerón afrontarán dos duelos de rivalidad regional consecutivos. Mañana recibirán al Jumilla y dentro de una semana rendirán visita al Cartagena. Para el choque ante los del Altiplano las directivas de ambos clubes han alcanzado un acuerdo sobre el precio de las entradas, algo que no ha sido posible para el próximo encuentro en el Cartagonova. En el Murcia-Jumilla la afición visitante podrá adquirir entradas al precio de 10 euros hasta esta tarde. Las localidades subirán a 15 euros mañana. Estas mismas cantidades serán las que tendrán que pagar los aficionados murcianistas en el choque de la segunda vuelta que se disputará en La Hoya.

Además, la peña Fuerza Vinícola de Jumilla ha organizado un viaje para acudir el duelo de la Nueva Condomina.

Ausencias destacadas

Al encuentro contra el equipo de Pato los murcianos llegan con dos jugadores apercibidos de sanción por tener cuatro amarillas, como son los defensas David Mateos y Fede Vega. Según comentó ayer el entrenador grana, José María Salmerón, los pimentoneros tendrán cuatro bajas para el encuentro. No jugarán Víctor Curto, Fran Carnicer, Juanma Bravo y Xiscu. Los tres últimos entrenaron ayer, pero el preparador almeriense matizó que lo hicieron porque el trabajo fue a bajo ritmo. Con el que sí cuenta el técnico andaluz es con el delantero Pedro Martín después de estar ausente en las tres últimas jornadas y en el choque frente al Barcelona en Copa. Si el ex del Mirandés puede entrar en la convocatoria, Salmerón no tendrá que hacer ningún descarte ni subir a nadie del Imperial como sí hizo contra San Fernando, Granada B y Las Palmas Atlético.

El Jumilla también llegará mañana a Murcia con bajas sensibles como Fran Moreno y Chacopino tras sus expulsiones el miércoles contra el Cartagena. Tampoco podrán jugar Andrés Campoy y Adrián Montesinos, canteranos que el Murcia tiene cedidos en el Altiplano y que no podrán participar contra los granas por una cláusula que se incluyó en su cesión. El que puede volver en los jumillanos es el punta Titi tras estar 8 meses de baja. La referencia ofensiva para Pato será Caye.