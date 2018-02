Otra recta final en busca del milagro Salmerón, de espaldas, tras encajar el 0-2 ante el Córdoba B el pasado domingo en la Nueva Condomina. / Javier Carrión / AGM Quería acabar líder, pero el Murcia pelea por ser cuarto, igual que hace un año, a 11 jornadas de la conclusión. La pasada campaña ascendieron a Segunda el Lorca FC, Barça B, Albacete y Cultural Leonesa, todos primeros de sus grupos al término de la liga regular JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 27 febrero 2018, 07:59

El murcianismo se ha acostumbrado a soñar con las proezas y las remontadas heroicas. Ya no es un conjunto dominante en la Segunda B, de los que vive siempre en las alturas, y se ha equiparado con equipos más modestos, en historial y potencial, como el Melilla, el Linense, el UCAM y el Marbella, entre otros. A once jornadas para el final de la primera fase, y a pesar de ser junto al Extremadura el conjunto que ha hecho la plantilla más cara en busca de la primera posición de la tabla, el Murcia está en la cuerda floja, a un soplido de quedarse fuera de los puestos de 'playoff', aunque sigue cuarto gracias a la derrota ayer del Granada B en casa de Las Palmas At (2-1).

Una situación que ya vivió la pasada campaña. Parece un calco. Precisamente, tras la jornada 27 del pasado curso y después del empate en la Nueva Condomina contra el Recreativo de Huelva (2-2), Paco García fue destituido y Deseado Flores eligió para relevarlo a Vicente Mir. Quedaban por delante las mismas 11 jornadas que ahora, con un Murcia situado octavo, a 3 puntos de los puestos del 'playoff' que marcaba el Mérida, y a 13 del Lorca FC, que lideraba la clasificación. Y aunque el equipo grana pisó el acelerador con Mir y consiguió en las diez últimas jornadas 26 puntos de 30 posibles (8 victorias y 2 empates), no llegó a alcanzar a un líder que terminó la Liga con 6 puntos más que los granas.

La distancia 9 puntos es lo que separan al Murcia del liderato. El equipo grana no estaba tan lejos desde la jornada 11. 33 puntos son los que faltan por disputarse antes del 'playoff', 15 a domicilio y 18 en el estadio grana.

Jornadas que restan 28 Marbella-Real Murcia. El equipo malagueño es el líder. 29 Real Murcia-San Fernando. Un equipo peleón de mitad de tabla. 30 Granada B-Real Murcia. Rival directo que perdió en la ida 2-0. 31 Real Murcia-Las Palmas At. Metido abajo, pero muy reforzado. 32 Jumilla-Real Murcia. Un equipo experto que no tiene gol. 33 Real Murcia-Cartagena. El segundo de la tabla tiene dudas. 34 Real Murcia-Extremadura. Primera victoria con Martín Vázquez. 35 Badajoz-Real Murcia. Solo una derrota pacense en casa. 36 Real Murcia-Betis Deportivo. Desparpajo verdiblanco a domicilio. 37 Lorca Dep-Real Murcia Objetivo distintos, derbi fratricida. 38 Real Murcia-Linense Última jornada y final de infarto

Al Real Murcia, si no gana en Marbella el próximo domingo, se le escapará otra vez la posibilidad de acabar como líder la primera fase de la Liga, aunque este año la distancia con la cima es más pequeña. Su bajo rendimiento en casa y la falta de puntería en las últimas semanas le han alejado de un primer puesto que está a 9 puntos, la diferencia más grande de toda la temporada, igual a la que separó al conjunto grana de la cima tras la jornada 11, cuando con Basadre perdió por 4-3 en Córdoba. Desde entonces el Murcia no había estado tan lejos del objetivo para el que fue diseñado en el verano: acabar primero tras las 38 jornadas de la liga regular y poder optar al ascenso a Segunda tras solo una eliminatoria.

Una garantía de ascenso

Lo mejor es que el Murcia de Salmerón tiene, en las próximas 11 jornadas, la posibilidad de recortar puntos a rivales directos, aunque ya no se podrá permitir más fallos si de verdad aspira a ser primero. Para empezar, juega 3 de estos 11 partidos frente a los tres primeros de la tabla. Dos de ellos visitarán la Nueva Condomina (Cartagena y Extremadura), mientras que el equipo grana acudirá a Marbella el domingo. Tres finales para los de Salmerón, que a veces parecen conformarse con el cuarto puesto.

Además, en este tramo final el Murcia también visita al Granada B, que pelea por el cuarto puesto, y a la Balompédica Linense, que visitará en la última jornada la Nueva Condomina. El Murcia, además, también tendrá que enfrentarse en el tramo final a los cuatro equipos que ocupan actualmente puesto de descenso, entre ellos el Jumilla y el Lorca Deportiva, dos derbis regionales a cara de perro. Una circunstancia que, a día de hoy, advierte a los granas que todos sus rivales se jugarán algo.

Acabar en primera posición aumenta las posibilidades de ascenso a Segunda. Solo cabe recordar lo que sucedió la pasada campaña cuando subieron los cuatro equipos que acabaron primeros en los cuatro grupos tras las 38 jornadas de la liga regular. El Lorca y la Cultural Leonesa, líderes del grupo IV y I, respectivamente, lo hicieron tras la primera eliminatoria, mientras que el Albacete de Aira y el Barcelona B lo lograron tras pasar dos rondas más y contar con la ventaja de campo. Salmerón es el primero que sabe que acabar líder es fundamental tras llevar al UCAM a Segunda en la campaña 2015-16, después de finalizar primero del grupo IV, por encima del propio Murcia.