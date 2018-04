Fútbol | Real Murcia Otro partido clave, otro rival directo Jugadores del Murcia celebran un gol / Guillermo Carrión / AGM Los de Salmerón tienen dos puntos más que los azulgranas y cuatro menos que el líder, pero aún sueñan con acabar la Liga en lo más alto Tras doblegar al Cartagena, el Real Murcia recibe al Extremadura, que le pisa los talones JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 15 abril 2018, 08:38

El Real Murcia vuelve a jugar hoy otra final, igual de decisiva que la de hace una semana ante el Cartagena. El equipo grana, tras doblegar al conjunto albinegro, alimentó sus posibilidades de llegar al final de la primera fase de la Liga en la primera posición, aunque tiene todavia cinco jornadas por delante para culminar una remontada que, de producirse, sería histórica y que arrancó en la jornada diez, justo cuando Salmerón se hizo con las riendas del conjunto grana. Aquel Murcia, que pasó por las manos de Sanlúcar y después por las de Basadre, no se parece en nada al de hoy, un grupo sólido que apenas encaja goles y que saca rendimiento a sus acercamientos al área rival.

Hoy, siete días después de tumbar al equipo de Monteagudo, segundo en la clasificación, tiene la posibilidad de dar un zarpazo casi mortal al Extremadura, el cuarto, un equipo que solo tiene dos puntos menos que los granas. Si el Murcia vence, se habrá distanciado de un rival directo en cinco puntos, además de tener a favor el 'goal average' particular, una ventaja que debería ser suficiente para acabar la Liga por delante a falta de cuatro jornadas. El choque es una prueba de fuego para el equipo local, que suma una racha de seis jornadas sin perder (cuatro victorias y dos empates) y que se mide al conjunto que cuenta con el mayor presupuesto del grupo IV de Segunda División B.

El Extremadura cuenta en el banquillo con la presencia de Rafael Martín Vázquez, uno de los integrantes de la Quinta del Buitre en el Real Madrid y un futbolista que, precisamente, debutó como profesional en La Condomina, el 4 de diciembre de 1983. El centrocampista madrileño vistió por primera vez la camiseta del primer equipo del Real Madrid en un choque que acabó 0-1 gracias a un gol de Sanchís y en un estadio con 24.000 espectadores. Con el club blanco, aunque también militó en equipos como el Torino, Marsella y Deportivo, entre otros, ganó 6 Ligas y 2 Copas de la UEFA, aunque ahora tiene que labrarse un futuro desde los banquillos de la Segunda B.

El equipo azulgrana visita la Nueva Condomina tras ganar al UCAM y cargado de bajas. No contará con Enric Gallego, su máximo exponente en ataque, ni tampoco con Zarfino, Pardo, Borja García y Aitor, todos ellos de un perfil claramente defensivo. El equipo extremeño no ha ganado en sus últimas seis salidas, en las que solo ha obtenido tres empates (Marbella, San Fernando y Jumilla). El equipo de Martín Vázquez, que como él mismo ha confesado antes de viajar a Murcia, debe mejorar en los arranques de los partidos, en los encuentros como visitante y a la hora de aprovechar sus ocasiones, no estará solo ya que contará con el apoyo de los aficionados extremeños, que han viajado en dos autocares.

El once de gala

Respecto al Murcia, José María Salmerón cuenta por primera vez después de varias semanas con toda su plantilla disponible. El técnico almeriense ya ha recuperado a Carlos Martínez, varias semanas en el dique seco, aunque podría no forzar al cordobés para que sea titular. Todo hace indicar que el entrenador del Real Murcia podría repetir un once bastante similar al de las últimas semanas, idéntico al que hace siete días doblegó al Cartagena en el derbi. Las únicas dudas pueden estar en la zona de arriba con la entrada de Elady desde el inicio.