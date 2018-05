Un partido con premio antes de la gran cita Curto, sonriente, se ejercita junto a Juanma Bravo, Carnicer y Charlie Dean esta semana en Cobatillas. / Vicente Vicens / AGM El Murcia, que será segundo si vence y pincha el Marbella, se prepara para el 'playoff' frente a un Linense en apuros JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 13 mayo 2018, 08:37

El Real Murcia tiene esta tarde un partido trampa ante la Balompédica Linense. Por un lado, el equipo grana necesita sumar los tres puntos para esperar un pinchazo del Marbella y acabar segundo, pero al mismo tiempo a Salmerón y sus jugadores les viene bien tomar aire de cara a la próxima semana, para cuando arranque la verdadera carrera por el ascenso que se va a prolongar, en el mejor de los casos, seis semanas. Los futbolistas del Murcia, además de evitar posibles lesiones que les lastren de cara a las citas más importantes de la temporada, tienen que estar alerta ante posibles balones divididos y jugadas calientes que puedan acabar con una tarjeta roja que también tendría consecuencias en la primera eliminatoria del 'playoff'.

Un riesgo que no deben correr David Sánchez y Juanra, apercibidos, quienes, de ver la quinta amarilla hoy, no estarán en el estreno del 'playoff' la próxima semana. Por lo tanto, y con todos estos condicionantes, el técnico almeriense puede incrustar a David Mateos en el centro de la defensa, a Fran Carnicer en el centro del campo y a Chrisantus, tras descansar la pasada semana en Lorca, otra vez en la punta del ataque. Molo, otro de los titulares que podría descansar hoy, tiene molestias en el tobillo y podría esperar en el banquillo grana. Aunque no sea de inicio, Xiscu y Ongenda pueden volver a tener minutos tras varios meses parados.

Con el agua al cuello

Si el Murcia no se jugara nada en el partido de esta tarde ante el conjunto gibraltareño, la alineación de Salmerón no tendría excesiva trascendencia y estaría cargada de suplentes. Pero entre acabar la Liga como segundo o ser tercero hay algunas diferencias notables. Para empezar, siendo segundo el equipo grana evitaría un posible choque contra el Elche en la primera ronda del 'playoff'. Además, en caso de pasar la primera eliminatoria, el equipo grana, siendo segundo, evitaría el enfrentamiento en la segunda ronda ante un primero que no haya superado el asalto inicial a Segunda. Eso sin contar con el apartado emocional de arrancar el momento más importante de la temporada tras una victoria.

Pero enfrente el Murcia tendrá a una Balompédica Linense que, acompañada de más de 100 aficionados, se juega la vida tras una campaña en la que apuntó al 'playoff' de ascenso y ahora pelea por no descender. Llega a Murcia tras acumular 12 jornadas sin ganar en las que ha sumado 11 puntos de 42 posibles, pasando en este tiempo del quinto al decimotercer puesto. Una derrota en la Nueva Condomina le puede llevar a Tercera en función de lo que hagan equipos como el Écija, Jumilla, Córdoba, Badajoz y Mérida, que también se la juegan en una jornada con horario unificado en la que habrá sonrisas y también lágrimas.