Fútbol | Real Murcia Un paso al frente para disipar las dudas Sanlúcar, en el centro, dialoga con Antonio Morote, delegado del equipo. / Javier Carrión / AGM El Murcia, obligado a ganar en Huelva tras el pinchazo en el estreno ante el Écija JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 27 agosto 2017, 09:59

El de esta tarde es el segundo partido de Liga, pero la inesperada derrota del Real Murcia en la primera jornada ante el Écija, un recién ascendido, obliga al equipo grana a buscar la victoria en el Nuevo Colombino y a no conformarse únicamente con un empate. El proyecto ambicioso y caro construido por Deseado Flores, bajo el amparo de Raúl Moro, tiene como única finalidad acabar la temporada regular en primer lugar para optar al ascenso a través de una sola eliminatoria. Y tan exigente reto es incompatible con dejarse puntos ante rivales sensiblemente inferiores.

Por lo tanto, en la ejecutoria de un equipo campeón está casi prohibido pinchar ante un recién ascendido, y mucho menos hacerlo dos veces de forma consecutiva, aunque uno de ellos sea un histórico. En otras circunstancias, un punto en el Nuevo Colombino podría considerarse un buen botín, pero esta vez no. En el choque que inauguró la temporada en la Nueva Condomina no hubo pañuelos blancos, pero sí cara de preocupación por la falta de reacción de un equipo que esta temporada no se puede permitir tales resbalones y que tampoco tiene excusas para justificar un arranque irregular. El Murcia de Sanlúcar está obligado a ganar y demostrar que lo del pasado domingo fue solo un lunar, que es un equipo serio y que todos los futbolistas conocen el objetivo, están comprometidos con la misión y con la situación de un club que está en la encrucijada desde hace varias temporadas.

Sanlúcar se ha llevado a 19 jugadores a Huelva ante los problemas físicos de Santi Jara y Curto, y deberá hacer un descarte antes de que arranque el choque. Los que no han viajado a Huelva son David Mateos y Jordan Domínguez, los últimos en llegar. El técnico gaditano podría dar la alternativa en su equipo titular a David Sánchez, que salió en los últimos minutos ante el Écija, y a jugadores como Pedro Martín o Xiscu, que no participaron en el estreno en la Nueva Condomina.

El equipo grana, con el que no ha viajado Mateos, solo se ha llevado dos centrales al Nuevo Colombino «El Murcia tiene calidad y un gran presupuesto», dice Casquero, técnico de los onubenses

El club más histórico

El Recreativo de Huelva tiene a sus espaldas 128 años de historia y está arropado por más de 8.000 socios, que lo convierten junto al propio Murcia, el Racing y el Mallorca en uno de los equipos más importantes de los ochenta de la Segunda B. En el rival de los granas juegan los exmurcianistas Rafa de Vicente y Antonio Núñez, y este verano ha hecho 12 fichajes entre los que se encuentran los experimentados Carlos Calvo y Jonathan Vila. El técnico es Javi Casquero, exfutbolista de clubes como el Sevilla, Getafe y Almería. «La hora de la verdad llega contra el Murcia. Nos vamos a encontrar con nuestra afición y eso hace que sea un partido de más de tres puntos. Las sensaciones son máximas y estamos deseando jugar este partido», asegura el toledano.

«A mí me gusta empezar con un rival fuerte. Hemos jugado contra el Cartagena y ahora el Murcia, que son dos de los equipos que más se han reforzado en verano y que tienen mejor presupuesto, pero hemos visto que podemos competir ante cualquiera. El Murcia tiene mucha calidad, con jugadores por las bandas como Molinero o Jara. Es un rival a tener en cuenta», afirmó.