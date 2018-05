Peligro, otro derbi para el Murcia Salmerón. / V. Vicéns/ AGM Los granas, que juegan mañana en casa del Lorca Deportiva, solo han sacado 9 puntos de 21 en los duelos regionales ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 5 mayo 2018, 02:52

El Real Murcia jugará mañana su último partido como visitante de la liga regular. Lo hará en el campo del Lorca Deportiva, un equipo que se encuentra descendido a Tercera desde hace un par de jornadas, pero que la semana pasada se lo puso muy difícil al Cartagena, pese a que el Efesé se acabó llevando la victoria por 2 a 0. El encuentro entre murcianos y lorquinos pondrá el punto y final a los derbis regionales que han protagonizado esta temporada los cinco representantes de la Región en el grupo IV de Segunda B.

Estos duelos de cercanía no han sentado demasiado bien al Murcia. A expensas de lo que suceda en el partido de mañana, los hombres que entrena Salmerón llevan disputados 7 derbis y, de los 21 puntos que se pusieron en juego, únicamente fueron capaces de sumar 9, por lo que dejaron escapar 12 puntos que, unidos a otros malos resultados cosechados por los granas, han impedido que el Murcia llegue a las dos últimas jornadas con opciones de ser campeón de grupo.

En este ejercicio los pimentoneros solo han derrotado a sus vecinos del Cartagena y el Jumilla. Ambos perdieron en la Nueva Condomina. Por contra, los albinegros y el UCAM vencieron a los granas, mientras que el Murcia firmó empates contra el Lorca Deportiva en casa, en La Condomina ante el UCAM y en el Uva Monastrell de Jumilla.

El equipo que ha sacado mayor botín de los derbis de esta temporada ha sido el Cartagena. Los ha ganado todos menos el que jugó en el campo del Murcia y suma 21 puntos en estos duelos. Le siguen Jumilla y UCAM. Cada uno ha sumado 10 puntos en estos partidos. Por su parte, el Lorca Deportiva únicamente ha derrotado al UCAM y solo ha logrado 4 puntos contra el resto de equipos de la Región.

Mañana el Murcia intentará apurar sus opciones de acabar segundo. Para ello necesita un pinchazo hoy del Marbella en La Condomina frente al UCAM. Sin embargo, Salmerón dijo ayer que «tengo ya mi planteamiento para el partido en Lorca y no lo voy a cambiar, pase lo que pase en el partido del Marbella». Para jugar en la Ciudad del Sol los granas cuentan con las bajas por sanción de Forniés, Mateos y Fran Carnicer. «Pallardó será nuestra única baja por lesión porque no ha podido entrenar con el grupo y preferimos no arriesgar, aunque ha mejorado mucho», dijo Salmerón.

Con estas ausencias el técnico de Almería tendrá diecisiete jugadores disponibles para el partido de mañana, por lo que deberá citar a un futbolista del Imperial para completar la lista. «Ongenda sí entrará en la convocatoria e intentaremos darle minutos, aunque no podrá jugar todo el partido por su inactividad», concluyó.