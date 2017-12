A las peñas del Murcia no les salen las cuentas Una asamblea de peñistas en la Nueva Condomina. / Nacho García / AGM Los diversos colectivos de aficionados granas votaron 'no' a los números de la Fepemur del pasado ejercicio. Algunos descuadres en los ingresos y un desfase en lo recaudado por la lotería hicieron que se aplazara la aprobación de los últimos presupuestos hasta próxima fecha JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 6 diciembre 2017, 01:38

Es un trámite habitual que los peñistas del Real Murcia realizan al final de cada temporada desde hace 19 años. Como toda asociación, empresa o colectivo de grandes dimensiones, la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) cuenta con una lista de ingresos y gastos que cada año hay que cuadrar. Pero los números del curso 2016-17, de momento, no salen. Es lo que quedó patente en la junta oficial con los presidentes de las peñas que se celebró el pasado 15 de octubre y que acabó con un aplazamiento. Dicha reunión, destinada, entre otras cosas, a aprobar las cuentas, acabó con la negativa de los presentes a votarlas hasta que no se subsanen algunos errores.

Los motivos de que las cuentas del ejercicio 2016-17 no quedaran aprobadas el 15 de octubre fueron dos: por un lado, el hecho de que todavía no estén aprobadas las del ejercicio anterior, el 2015-16. Muchos presidentes alzaron la voz para quejarse por este aspecto, que la actual directiva de la Fepemur achaca a que «aún faltan algunos documentos», afirma Miguel Martínez, presidente de los peñistas, que asegura que todo estará listo «a principios de enero».

Algunos ingresos 169.396 euros es lo que recaudó la Fepemur hace un año por las cuotas y carnés de sus 3.000 asociados. 34.931 euros es lo ingresado por la actividad de su sede. La principal, la venta de productos en día de partido. 24.331 euros recauda esta asociación por los ingresos en conceptos de viajes a diversos campos de España.

Algunos gastos 164.722 euros es lo que la Fepemur tiene que pagar al Murcia por la emisión de los 3.000 carnés que recibe. 637,44 euros es lo gastado por la asociación en internet. En informática el gasto fue de 120,08 euros. 791,50 euros es lo gastado en viajes y representaciónde miembros de la Fepemur en el pasado ejercicio.

La segunda circunstancia que ha llevado a los presidentes de las peñas a decir 'no' a la votación de las últimas cuentas son los descuadres que en algunos puntos presenta el último ejercicio. Por un lado, en la cuenta final de gastos no están sumados los 836,50 del punto 2, letra e, referente a la 'Limpieza de la sede'. Una circunstancia que también se repite en el punto 6 letra c, que bajo el nombre de 'Utensilios, plásticos' refleja un gasto de 612,50 euros. Ambos gastos, que en total suman 1.449 euros, no estaban contemplados en los gastos totales, hecho que salió a relucir en la propia junta de octubre.

La Fepemur ingresó 164.722 euros al club por los carnés de sus 3.000 peñistas

«En enero estará todo solucionado y podremos aprobar los ejercicios, como desde hace 19 años», dice Martínez

El descuadre mosqueó a los presidentes de algunas peñas, que no entendieron cómo supuestamente cuadraron los números si no estaban incluidas estas dos partidas. Otro de los motivos por el que las cuentas aún no están aprobadas se refiere al punto 3, letra a, referente a los ingresos por la lotería. En total la Federación de Peñas se hizo con lotería por valor de 16.300 euros (punto 4 de la relación de gastos), pero sin embargo solo ingresó 15.120 (punto 3 a de la relación de ingresos). De momento, y tras el intento fallido del pasado 15 de octubre, aún no hay fecha para una nueva cita que debe llevar a cabo la directiva encabezada por Miguel Martínez para aprobar unas cuentas que, en teoría, reflejan 4.821 euros de superávit.

«Se decidió aplazar la votación de las cuentas porque hubo algunos fallos en algunos conceptos. Por eso se decidió posponerlas. Llevamos 19 años aprobando las cuentas por unanimidad y para finales de diciembre o principios de enero estará todo solucionado y aprobaremos ambos ejercicios», asegura Martínez. El presidente de las peñas asegura que de los casi 100 presidentes de peñas solo hay «5 o 6 que no quieren lo mejor para las peñas» y que lo «importante» es la jornada de convivencia de los peñistas del próximo día 10.

Más ingresos que gastos

Este colectivo, que agrupa a 3.000 peñistas, es un pilar importante para el club grana. Así lo reflejan sus números, que recogen unos ingresos totales, en el ejercicio que aún no se ha aprobado, de 247.377,87 euros. En este apartado, las peñas generan un total de 169.396 euros en concepto de carnés y cuotas de asociados, siendo la segunda fuente de ingresos, por importancia, los 41.471 euros reflejados en las 'Ayudas monetarias' del punto 3, que engloban la lotería de Navidad (15.120 euros), los ingresos de los viajes (24.331) y el campeonato de fútbol sala organizado por la propia Fepemur, que generó 2.020 euros. Además, la propia actividad de la sede, que incluye la venta de bebidas y otros productos antes de los partidos, dejó 34.931 euros en la caja de los peñistas.

En cuanto a los gastos, el principal es el pago de la Fepemur al propio Real Murcia por los carnés recibidos. La Fepemur es quien cobra el dinero de los abonos de los peñistas y posteriormente se los paga al Murcia. De ahí los 164.722 euros de gastos contemplados. Entre el resto de gastos de la Fepemur se encuentran los de aprovisionamiento de la sede, que incluyen conceptos como el hielo (392,70 euros), bebidas y comidas (19.372) y café (666,76) para su posterior venta, que suman un total de 21.970 euros. Además la Fepemur carga con pagos de desplazamiento en autobús por valor de 33.184 euros, la propia lotería, los gastos corrientes, gastos de representación (791,50 euros) e incluso los gastos en comida para actos en la sede, que alcanza los 1.701 euros.