Las peñas piden transparencia y las cuentas claras

Pepe Almansa, Patricio Martínez y Pablo Guzmán pelean por la presidencia de la Fepemur, una asociación que tiene el corazón grana y más de 3.700 fieles. La explotación de la sede, acortar los mandatos y la búsqueda de ingresos son otros puntos calientes de una campaña electoral de la que saldrá el relevo de Miguel Martínez

Los tres candidatos que van a luchar hasta el jueves de la semana que viene por ser el nuevo presidente de los peñistas granas tienen un denominador común: son del Real Murcia hasta la médula. Con tres perfiles diferentes, están preparados y dispuestos para dirigir una asociación que, con cerca de 3.700 fieles, es uno de los pilares fundamentales del Real Murcia, un club con más de cien años de historia que podría haber desaparecido ya de no ser por su masa social y el amor al color grana que desprenden sus aficionados.

Pepe Almansa, Patricio Martínez y Pablo Guzmán están en plena campaña electoral y han decidido dar un paso adelante para sustituir a Miguel Martínez, quien dimitió el pasado 25 de marzo como cabeza visible de las peñas, tras más de una década en el cargo: «Creo que se pueden hacer más cosas de las que se han hecho últimamente. La Fepemur tiene que ser un punto de encuentro para los murcianistas y nuestra sede, la casa de todas las peñas», dice Pablo Guzmán, abogado murciano y presidente de la peña Región Grana. Patricio Martínez es miembro fundador de la Federación de Peñas y presidente de El 21 Grana: «Creo que puedo aportar cosas. Tengo capacidad de gestión y experiencia. Las alternativas que existen no me convencen, por eso me presento». Igual que Almansa, que se siente respaldado: «Somos un grupo de aficionados unidos por una pasión, que tiene el objetivo de unir a todos los aficionados del Real Murcia».

Pepe Almansa. Peña los Coloraos - SU PROGRAMA Control económico Información contable trimestral, nombramiento de un supervisor para las cuentas, canalización de cobros y pagos a través de un banco e incremento de los ingresos en más de 5.000 euros. Materia social Potenciar los desplazamientos, abrir la sede dos días a la semana y aumentar la representación en los festejos de la ciudad, son otras de sus propuestas. En caso de ganar, está dispuesto a someter su continuidad a votación tras su primer año.

«Sigo al Murcia desde los 4 años y presido la peña más numerosa; quiero trasladar mi gestión a la Federación»

«Los ingresos de la sede se pueden mejorar con transparencia y control. Debe ser la casa de todos»

«La Fepemur debe estar en todas las fiestas de Murcia y las pedanías, en los colegios y al servicio de todas las peñas»

Los tres candidatos han diseñado programas en los que el aspecto económico es muy importante: «Prefiero hablar de realidades y no especular sobre posibles ingresos que a día de hoy no existen. La clave son los abonos y la sede, hay que controlar lo que tenemos y trabajar con rigurosidad en lo económico. Hay que organizar mejor y también trabajar con los proveedores, además de aumentar los ingresos», señala el propio Patricio Martínez. El rigor económico también es vital para Guzmán: «Nosotros apostamos por la transparencia total y por la elaboración de unos presupuestos vinculantes que se puedan promover y cambiar por las demandas de los peñistas. Presupuestos que se aprueben en la asamblea y que sean participativos. Hay que optimizar costes y generar más ingresos». La transparencia también es el arma económica de Almansa: «Transmitiremos información contable desglosada y de forma trimestral a todos los presidentes, canalizaremos los cobros y los pagos a través de una entidad bancaria y nos comprometemos a elevar los ingresos en más de 5.000 euros», asegura la cabeza visible de Los Coloraos, que añade que se rodeará de colaboradores adecuados.

Patricio Martínez. Peña 21 Grana - SU PROGRAMA Cambios estructurales Limitación de la presidencia a dos mandatos, con cuatro asambleas ordinarias por curso, envío telemático de las actas de las juntas, elaboración de un presupuesto anual y el control de adjudicación de los servicios son algunas de sus medidas. En materia social Revisión de las funciones de la sede para convertirla en la casa del murcianismo, promoción de actos culturales murcianistas, creación de comisión de cánticos y tifos, además de potenciar los desplazamientos.

«Aportaré mi experiencia, tengo capacidad de gestión y no veo ninguna alternativa que me convenza más»

«Prefiero las realidades a las especulaciones. Hay que controlar los ingresos que ya tenemos y ser rigurosos»

«Haremos un calendario de viajes con precios ajustados, crear el día del peñista y que las peñas vuelvan a la asamblea»

Nuevas tecnologías

Los tres candidatos también han hecho mucho hincapié en la materia social. «Crearemos una aplicación móvil para los peñistas, representaremos al club en todos los festejos de Murcia y sus pedanías, promoveremos convivencias y abriremos la sede dos días a la semana, sin coste para la Fepemur. Además, queremos planificar actividades y llegar incluso a los colegios», asegura Almansa. Guzmán también presenta sus ideas: «Si ganamos vamos a crear una aplicación móvil para que los peñistas puedan hacer diferentes gestiones de la forma más cómoda, desde una votación hasta reservar un viaje o hacer un pago. Además, siendo 3.700 peñistas, debemos aprovechar nuestro tirón para obtener ventajas y descuentos en toda la ciudad. Además, queremos potenciar los desplazamientos y también estar presentes en los actos de Murcia y sus pedanías, a través de nuestras peñas».

Pablo Guzmán Peña Región Grana SU PROGRAMA Medidas económicas Incrementar los ingresos, optimizar la recaudación de la sede, gestión profesional de las cuentas, creación de un presupuesto vinculante, informe mensual de ingresos y gastos, entre otras actuaciones. Apartado social Creación de un museo grana, creación del carné viajero, participación en las fiestas de la ciudad de Murcia y pedanías, compra de un tambor redoblante y bombos para las peñas y concurso de cánticos, además de mejorar la imagen corporativa del colectivo.

«Creo que se pueden hacer más cosas de las que se han hecho. Nuestra sede debe ser la casa de todos los peñistas»

«Queremos transparencia total, unos presupuestos vinculados y participativos, optimizando costes y generando ingresos»

«Haremos una aplicación móvil para aligerar trámites. Trabajaremos en potenciar los viajes de nuestros peñistas»

Patricio Martínez no se queda atrás: «Pensamos elaborar un calendario de viajes con precios asequibles y ajustados. Es una forma de que la gente se pueda organizar a principio de año. Por supuesto, queremos instaurar a principio de temporada el 'día del peñista', un encuentro murcianista anual que ensalce nuestro movimiento. Además, también queremos que todas las peñas estén representadas en las asambleas, que asistan el mayor número posible».