Los peñistas quieren llenar cinco autobuses para que el campo de El Ejido sea grana

La pasada temporada fueron dos de las grandes imágenes que dejó el murcianismo. La primera tuvo lugar en La Roda, cuando más de 2.000 aficionados granas tomaron la población albaceteña en una mañana soleada del mes de mayo de 2017. El equipo de Vicente Mir debía asegurarse el 'playoff' y no podía fallar. Enfrente tenía a un equipo descendido que iba a tirar de casta para no dejarse sobrepasar. Pero no hubo forma, los murcianos ganaron por un contundente 0-4, con una gran actuación de Elady, ante una marea grana que invadió La Roda.

El Murcia jugó en casa y puso rumbo a un 'playoff' donde se vio las caras a las primeras de cambio con el Pontevedra, un desplazamiento largo que, pese a ser televisado, arrastró a cientos de murcianistas. Pero lo de la ida de la segunda eliminatoria del 'playoff' de la pasada campaña fue aún mejor. En la tarde del 4 de junio, más de 5.000 aficionados murcianos tomaron Mestalla, el mítico estadio valenciano donde el Murcia se enfrentaba al equipo de Curro Torres. Las imágenes del recibimiento al equipo murcianista y la invasión grana del anillo superior del coliseo valenciano, dieron la vuelta a España.

Viaje a La Roda Cuándo Jornada 37 de la Liga 2016-17. Fue el 7 de mayo de 2017. Desplazamiento Más de 2.000 aficionados granas. 15 autobuses y decenas de coches particulares. Resultado La Roda 0-Murcia 4. Viaje a Valencia Cuándo Ida de la 2ª eliminatoria del 'playoff' 2017. Fue el 4 de junio. Desplazamiento Más de 5.000 aficionados murcianos invadieron Mestalla. Más de 45 autobuses. Resultado Mestalla, 2-Murcia, 1.

Este año, las peñas murcianistas quieren ir calentando motores para los futuros desplazamientos a Jumilla y Lorca y están promoviendo un viaje para acudir a El Ejido, en un choque que puede ser clave para colarse, por primera vez, en puesto de 'playoff'. El Murcia tiene reservadas 400 entradas (puede pedir más) y ya hay casi cuatro autobuses llenos. Uno de la Peña Furia Grana de Torre Pacheco, otro de Los Coloraos y dos de la propia Fepemur. Pero la asociación de peñas quiere llenar alguno más, aparte de los coches particulares que viajen. El plazo para apuntarse será hasta mañana por la tarde y el viaje a Santo Domingo cuesta 20 euros para peñistas y 26 para los que no lo son, con la entrada al choque incluida. El partido se disputará el domingo (17.00 horas) y la salida prevista para los autobuses de la Federación de Peñas tendrá lugar a las 11.30 de la sede de los peñistas, ubicada en los bajos de la Nueva Condomina. Las inscripciones se pueden hacer a traves del correo electrónico desplazamiento@fepemur.org, o a través del teléfono 634575507.

Recuerdo del primer campo

El grupo político Ciudadanos ha formulado una moción para que se apruebe en el pleno del Ayuntamiento de Murcia del próximo jueves 25 de enero un acto de conmemoración del campo de La Torre de la Marquesa, inaugurado en 1918 y donde jugó el equipo grana su primer partido oficial. El viejo estadio, que se ubicó en los terrenos donde está situada la Cárcel Vieja y la Plaza Circular, cumpliría el próximo 27 de enero 100 años de vida y debe ser recordado, según la formación naranja.