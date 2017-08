Pepe Almansa, un voluntario incansable en la puerta 6 Pepe Almansa, en el centro, vendiendo bolígrafos antes del choque entre el Murcia y el Écija. / Vicente Vicéns / AGM Su última iniciativa para ayudar al club ha sido vender bolígrafos con el escudo grana antes del choque contra el Écija, cuyos beneficios han ido a las arcas de la entidad JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 22 agosto 2017, 08:03

No se cansa de trabajar para el Real Murcia, aunque no reciba nada a cambio, ni un sueldo ni una palmadita en la espalda. Además, no para de inventar iniciativas con el fin de recaudar dinero para que el Murcia tape agujeros. Lo último que se le ha ocurrido a este exdirector de Cajamurcia es fabricar productos con el escudo grana, venderlos y ceder los beneficios de forma íntegra al club de Moro. El pasado domingo vendió más de 150 bolígrafos en la puerta 6 del estadio, que se suman a otros 600 que ha colocado entre sus peñistas.

Quiere recaudar de 12.000 a 15.000 euros esta temporada vendiendo varios productos con el sello grana antes de cada partido. «Es muy fácil, ya que yo no me quiero quedar con nada y soy totalmente transparente. El Murcia sabe lo que me cuesta cada producto y a cuánto lo vendo. Es más, he hecho mil bolígrafos que me han costado 0,50 céntimos cada uno y cuyo precio de venta es de un euro. Aunque me faltan por vender cerca de 250, ya he anticipado los 500 euros tanto al club como al fabricante; también estoy diseñando un llavero para venderlo en el próximo partido», dice Almansa, que es presidente de la peña Los Coloraos, la más numerosa del club, con 325 afiliados, 50 más que hace un año.

Pero Almansa está dolido porque no ha recibido ninguna ayuda del Real Murcia. «De forma organizada y con la gente necesaria en cada puerta de acceso, podríamos generar un dinero importante para el club, pero no me hicieron caso cuando les conté mi idea, ni le han dado publicidad». Almansa no se rinde: «Esto no lo hago para que nadie me lo agradezca, lo que pasa es que no voy a bajar los brazos por el Murcia».

Una rifa rentable

Almansa ya se sacó de la chistera una fórmula en la temporada 2015-16 para recaudar dinero. Se inventó una rifa cada 15 días, antes de cada partido del Murcia en casa. «Fui a varios comercios y restaurantes, y conseguí gratis productos de joyería, jamones y cenas para parejas. Vendimos papeletas a un euro y sorteamos estos premios. El beneficio fue íntegro para el club. Antes de cada partido generamos de 800 a 1.000 euros, aunque tampoco recibimos ninguna ayuda», asegura.