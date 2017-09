«Perdimos el control del partido en la segunda parte» Manolo Sanlúcar, entrenador del Real Murcia. / Vicente Vicéns / AGM Sanlúcar asegura que su equipo «no quería solo un punto» y que la cita copera no «es excusa» para no haber logrado la victoria ante el Melilla ALBERTO GÓMEZ Lunes, 11 septiembre 2017, 07:47

Manolo Sanlúcar, técnico del Real Murcia, se fue de Melilla con un sabor agridulce después del empate que cosechó su equipo en el Álvarez Claro. «El análisis de nuestro juego es muy claro y presenta dos partes diferentes: en la primera tuvimos más opciones en ataque y en la segunda perdimos el control y el Melilla se hizo fuerte por dentro y nos apretó», dijo. En su opinión, el partido de Copa del Rey que disputó su conjunto el miércoles pasado contra el Racing de Ferrol «no es excusa» para no haber logrado la victoria. «Solo han sido titulares tres futbolistas de los que jugaron todo el partido en Copa», manifestó el entrenador gaditano.

De hecho, el propio Melilla también jugó el pasado miércoles Copa, como visitante y en Lérida. Además, Sanlúcar señaló a Lolo Garrido como uno de los principales artífices de que el Melilla causara problemas al Murcia en la segunda parte. «Ellos se hicieron más fuertes y nosotros intentamos salir por fuera para hacer daño, pero muchas veces no pudimos».

El hecho de que los granas sumaran un punto en el choque disputado ayer no sirvió de consuelo para el entrenador andaluz. «Nosotros queríamos ganar, no queríamos solo un punto, queríamos los tres. Nosotros trabajamos para ganar, no para empatar, pero ahora no se puede hacer nada». Sanlúcar reconoció que «hemos visto todos los partidos del Melilla y sabíamos que es un equipo distinto a la temporada anterior, ahora tiene más calidad y tiene más el balón. Ganar aquí siempre va a ser complicado porque el equipo ahora tiene otra idea y su objetivo es estar entre los cuatro primeros».

El vestuario, satisfecho

Además, los jugadores del equipo grana valoraron el empate en un campo complicado. David Sánchez apuntó sobre el partido que «nos vamos disgustados porque en la primera parte hemos sido superiores. En la segunda menos y el viento nos ha condicionado». Para el centrocampista del Murcia el partido de Copa no fue un problema porque «tenemos una plantilla larga y el entrenador hizo rotaciones». Asimismo, Víctor Curto señaló que su equipo «hizo méritos para marcar» y lamentó que «en la segunda parte nos hemos equivocado al querer llegar arriba demasiado rápido y corriendo».