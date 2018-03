Pico y pala para lavar la cara al Real Murcia Salmerón, con David Sánchez detrás, dirige un entrenamiento en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM Salmerón, que debutó como técnico grana contra el San Fernando, su rival de mañana, completa una vuelta en el banquillo de un club que coqueteaba con el descenso cuando llegó el andaluz. Con el almeriense, el equipo se ha convertido en uno de los mejores visitantes del grupo, tras lograr 19 puntos de 33 lejos de la Nueva Condomina ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 10 marzo 2018, 03:05

José María Salmerón, entrenador del Real Murcia, llegó al conjunto pimentonero de rebote. Su fichaje se hizo oficial el 16 de octubre, pero la noche anterior estuvo en un palco privado de la Nueva Condomina Claudio Barragán viendo a los murcianistas contra el Marbella en la despedida del interino Víctor Basadre antes de retomar sus funciones como preparador del Imperial. El acuerdo de Deseado Flores, director deportivo grana en aquel momento, y Barragán era total, pero se rompió en el último momento, cuando Juan Carlos Ramírez, presidente del Hércules, llamó a Claudio para que se pusiera al frente de los alicantinos después de despedir al exmurcianista Gustavo Siviero.

Fue entonces cuando Barragán pidió más dinero a Deseado y este activó la opción de Salmerón. El técnico de Almería se había reunido días antes, en octubre de 2017, en un hotel de Lorca con Raúl Moro y Juanma Barroso, presidente en funciones y ayudante de la dirección deportiva del Murcia. En la cita se sentaron las bases para el fichaje del exentrenador del UCAM, pero su teléfono tardó días en sonar.

1 El Murcia ha logrado 33 puntos de 57 con Salmerón en el banquillo. 2 En 11 de los 19 partidos que ha dirigido el equipo no ha encajado goles. 3 Ha sabido mantener la unidad del vestuario pese a los problemas de los impagos. 4 Los granas se han consolidado como uno de los mejores visitantes del grupo al conseguir 19 puntos con Salmerón lejos de casa. 5 El equipo lleva en puestos de 'playoff', seis de las últimas siete jornadas.

El tiempo dio la razón al Murcia por no aceptar las altas pretensiones de Barragán y apostar por Salmerón. El primero fracasó en el Hércules y fue despedido el mes pasado, mientras que el técnico andaluz ha lavado la cara a los murcianistas. Cogió al equipo solo dos puntos por encima de la zona de descenso a Tercera. Era el máximo goleador de su grupo con 14 goles, como el Cartagena, pero en defensa era un coladero. El Murcia era decimotercero y únicamente el Betis Deportivo había encajado más goles de entre los conjuntos que estaban por encima de los granas en la clasificación.

A pesar de que su estreno no fue halagüeño, ya que el Murcia perdió contra el San Fernando por 3-2, Salmerón cambió al equipo. Lo hizo desde la defensa y sacando el máximo rendimiento a las ocasiones de gol que genera una plantilla que carece de un gran goleador desde la marcha de Sergio Guardiola al Córdoba y la lesión de Víctor Curto hace casi 5 meses. Con Salmerón, el Murcia ha sumado 33 puntos de 57 posibles con un balance de 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Los problemas defensivos del equipo son cosa del pasado. Desde su llegada, los pimentoneros no han encajado gol en once partidos. De ellos, ha ganado siete.

La mano de Salmerón se notó desde su primera semana de trabajo y tras el fiasco de San Fernando el equipo encadenó tres triunfos seguidos. Las primeras cinco victorias del Murcia de Salmerón fueron dejando la portería a cero. La racha se truncó con el derbi en Cartagena, pero después los granas estuvieron ocho jornadas sin perder y terminaron la primera vuelta mirando de frente a los puestos de 'playoff'. Una de las grandes virtudes que ha demostrado el entrenador almeriense ha sido la capacidad para equilibrar al equipo y alejarlo de los correcalles en los que se convirtieron muchos encuentros cuando Manolo Sanlúcar era el preparador de los pimentoneros.

El Murcia de Salmerón no ha anotado ni recibido tres goles. El conjunto es más fiable y difícil de batir. Como visitante, se ha consolidado como uno de los mejores de la categoría. En la actualidad, los murcianistas encadenan ocho partidos fuera sin perder y con Salmerón han sumado 19 puntos lejos de casa. Precisamente, en la Nueva Condomina es donde el equipo pimentonero debe dar un paso al frente. Con el entrenador de Almería el Murcia ha logrado cuatro victorias, dos empates y otras dos derrotas ante su público, habiendo sumado catorce puntos de 24, una dinámica que intentará empezar a corregir mañana contra el San Fernando.

Además, de las diez jornadas que faltan para acabar la liga regular los granas disputarán seis en casa. En su feudo recibirán a rivales directos como Cartagena, Extremadura y Linense. El Murcia con Salmerón tocó por primera vez territorio 'playoff'. De momento, su techo está en la cuarta plaza, posición en la que los murcianistas han estado en seis de las últimas siete jornadas. Sin embargo, el equipo grana está viviendo en el último tramo su mayor bache de resultados con el extécnico del UCAM después de encadenar tres jornadas seguidas sin lograr el triunfo y únicamente ganar en uno de los últimos seis partidos que ha disputado.

Vestuario unido

Otro mérito de Salmerón ha sido el de haber sabido mantener unido al vestuario pese a los problemas de impagos y los cambios en la cúpula del club con la llegada del empresario mexicano Mauricio García De la Vega. Durante los meses de noviembre y diciembre el Murcia solo perdió en Cartagena y ganó cinco de los ocho partidos que disputó pese a que el equipo estuvo sin cobrar. Además, jugadores como Juanra, David Mateos y Juanma Bravo han ofrecido su mejor versión con el almeriense en el banquillo y otros compañeros como Biel Ribas, David Forniés, Pedro Orfila y Armando han mantenido la regularidad que venían exhibiendo desde comienzos de temporada.