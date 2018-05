Los piropos no engatusan a Salmerón Salmerón, en el choque contra el Elche del pasado sábado en el Martínez Valero. / vicente vicens / agm El almeriense exige que el Murcia recupere la paz institucional y financiera para renovar. Los impagos de las nóminas y la pelea de Moro y Gálvez con De la Vega han puesto en alerta al técnico grana JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 29 mayo 2018, 03:24

Aunque Toni Hernández, director deportivo y general del Real Murcia, piropeó a Salmerón y lo puso por las nubes en la semana previa al 'playoff' con el Elche, todavía no ha renovado al almeriense. De hecho, puede no ser una misión fácil: «No podemos hacer cosas que otros sí han hecho. Otros han fichado jugadores en enero que han logrado 12 goles. Yo tengo fuerzas para empezar otra liga mañana, pero para que siga deben cambiar muchas cosas en el club. Si no cambian, nadie va a querer venir y así será imposible. En Murcia nos tenemos que dejar las peleas para crecer», afirmó el propio Salmerón el pasado sábado, dejando entrever lo difícil que ha sido esta campaña.

Para que siga el técnico andaluz en el Murcia el club debe ser fiable en lo económico, sin retrasos en las nóminas y donde reine la paz institucional. Los continuos cambio de dueño, presidente y director deportivo ha vuelto loco a un vestuario que consiguió aislarse. Lo que preocupa a Salmerón es que la guerra entre Moro y Gálvez contra García de la Vega aún no haya acabado y pueda seguir afectando al plano deportivo. Pero no parece que la estabilidad que exige Salmerón para continuar esté a la vuelta de la esquina.

Salmerón sabe que, si decide no continuar en el club grana, será uno de los técnicos más cotizados en verano. Rescató al equipo del fondo de la tabla en la jornada 10 y lo llevó al 'playoff', aunque en su contra tiene los malos números del final de la temporada y la gestión de la eliminatoria ante el Elche, donde no supo jugar la partida de ajedrez que le propuso Pacheta. Los últimos cinco partidos del Murcia, en los que solo consiguió doblegar al colista Lorca Deportiva (0-2) y en los que perdió contra el Betis Deportivo (0-1), Balompédica Linense (0-2) y los dos duelos ante el Elche (0-1 y 3-2), empañaron su anterior trayectoria. Antes de fichar por el Real Murcia, el Hércules ya se interesó por el técnico almeriense, aunque para la próxima campaña el conjunto alicantino ha llegado a un acuerdo con Lluís Planagumà, extécnico del UCAM en la primera fase de la actual temporada. Sin duda que el ascenso de categoría de Salmerón con el conjunto universitario en 2016 y su reciente trabajo en el Murcia lo han puesto en el escaparate.

Toni Hernández maneja la opción de Seligrat, el que coincidió en el Huracán, si falla la de Salmerón

Seligrat, un viejo amigo

Toni Hernández no esconde que el valenciano Toni Seligrat, con el que coincidió en el Huracán Valencia que él mismo presidió, es uno de sus técnicos preferidos. Ambos dejaron el Huracán en octubre de 2015 tras rozar la gloria el año anterior, cuando el conjunto valenciano alcanzó la tercera ronda del 'playoff'. Después de eliminar al Logroñés y al Guadalajara cayó en el último escalón ante el Huesca. Si falla la opción de Salmerón, Seligrat sería uno de sus candidatos, aunque el actual técnico del Sabadell tiene un año más de contrato con la entidad arlequinada, a la que ha entrenado esta campaña en el grupo III. Seligrat también jugó promoción de ascenso con el Lleida y el Alcoyano, aunque no subió.