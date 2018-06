Fútbol | Real Murcia «Mis planteamientos y los de Gálvez no son tan diferentes» De la Vega afirma que una tregua temporal con el oriolano hasta la decisión del TAS sería buena para un Murcia que debe transmitir confianza al entorno JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 4 junio 2018, 08:02

Mauricio García de la Vega no deja de hacer movimientos encaminados a recuperar las riendas del Real Murcia. Uno de los últimos fue visitar a Felipe Coello, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia. Fue el pasado viernes cuando el gestor mexicano se plantó cara a cara con el edil en su oficina del Palacio de los Deportes para mostrar, de forma directa, cuáles son sus intenciones y su posicionamiento en el conflicto que mantiene con el empresario Víctor Gálvez.

Y es que, aunque García de la Vega entiende que el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) le va a dar la razón, no quiere que, mientras se conoce oficialmente el laudo arbitral aclaratorio, el club grana quede paralizado. Por eso tiende una mano al empresario oriolano a pesar de todos los desencuentros que han protagonizado ambos desde marzo.

«Mi intención es que el Real Murcia no se frene operativamente, necesitamos que siga funcionando, que no pare. No tengo una fórmula para arreglar temporalmente la situación, aunque Gálvez y yo necesitamos puntos de coincidencia respecto a la operatividad del club. Sería una forma de darle confianza a los patrocinadores que quieran ayudar a la entidad, a los proveedores, a los abonados que quieran retirar sus carnés y a los jugadores que necesita el equipo para la próxima temporada. Luego el TAS decidirá de quién es el Murcia», asegura. De la Vega afirma que hay puntos en común entre ambos: «Se han manifestado en una línea muy clara: el Real Murcia no debe gastar más dinero de lo que ingresa. Es la misma teoría que he mantenido yo desde que llegué. Nuestros planteamientos están muy cercanos», asegura.

El mexicano visitó el pasado viernes a Coello para informar al edil de su postura conciliadora

Un Murcia en paz dará más confianza tanto a los socios como a los patrocinadores del club

De la Vega entiende que Felipe Coello, tras su reunión del pasado viernes, no se posicione ni en un sentido ni en otro: «El Ayuntamiento no se puede decantar por ninguna de las dos partes. Coello me ha manifestado su deseo de que esta situación se arregle por el bien del Real Murcia y que ojalá podamos llegar a un acuerdo que despeje todas las dudas que puedan existir en torno a una institución como esta».

Una semana clave

Los próximos días serán claves para que el Real Murcia 2018-19 arranque con buen pie. El jueves Víctor Gálvez dará una rueda de prensa tras suspender la de la semana pasada en la que debe aclarar cómo va la negociación con Hacienda, qué condiciones rodearán la próxima campaña de abonos, quién será el entrenador elegido para el próximo curso y qué pasa con las altas fichas de parte de los jugadores de la plantilla grana. Otro de los asuntos que estarán encima de la mesa será saber qué pasa con la campaña de préstamos participativos que se aprobaron en la Junta de Accionistas del 11 de abril.