Con pólvora del rey en busca del ascenso

Jesús Alfaro y Hugo Álvarez, ayer, en la explanada de la Nueva Condomina. / Javier Carrión / AGM El primero será uno de los futbolistas mejor pagados de la categoría tras ponerle Gálvez sobre la mesa unos 150.000 euros Alfaro y Hugo Álvarez, dos de los jugadores con los salarios más altos, aterrizan en el Murcia

Jesús Alfaro y Hugo Álvarez son dos de las grandes apuestas que la dirección deportiva del Real Murcia ha realizado este verano. El primero es un extremo derecho que, aunque no ha deslumbrado en Segunda, sí fue determinante en sus últimos años en Segunda B. Por su parte, el segundo llega a la capital del Segura tras encadenar cinco temporadas en la división de plata, después de su fichaje frustrado por los granas en el verano de 2014 por el descenso administrativo que sufrieron los pimentoneros.

El director deportivo murcianista, Toni Hernández, destacó ayer de ambos, durante el acto de presentación como nuevos jugadores granas, que «los dos vienen de jugar en Segunda. Han venido perdiendo muchas cosas, pero cuando el Murcia llama a la puerta hay mucha fuerza». En la misma línea, señaló que «Alfaro y Hugo han renunciado a buenos contratos en sus anteriores clubes».

Jesús Alfaro llega a Murcia tras completar una temporada irregular en Segunda en el Barcelona B y el Real Zaragoza. Sin embargo, en Segunda B ha demostrado ser un jugador determinante en sus últimas comparecencias. Durante los últimos cuatro ejercicios que disputó en esa división defendiendo los intereses del Algeciras, el Alcoyano y el Barcelona B, anotó 38 goles.

Cedido, de momento

Toni Hernández dijo de él que «espero que el año que viene siga con nosotros en Segunda». El futbolista llega a la Nueva Condomina en calidad de cedido por el Real Zaragoza, pero, según apuntaron fuentes próximas al club maño, una de las cláusulas del contrato que formalizó la cesión recoge que el club pimentonero se quedará con el atacante en propiedad, en caso de que logre el salto de categoría durante la temporada que arrancará la semana que viene.

No en vano, Alfaro será uno de los mejor pagados de toda la Segunda B después de que el Murcia le pusiera encima de la mesa un contrato valorado en unos 150.000 euros. Esta operación ha vuelto a dejar bien claro el poderío con el que los granas se están desenvolviendo en el mercado de fichajes de este verano. Otros ejemplos de ello son los cerca de 100.000 euros que los granas ofrecieron a Dani Aquino o los 60.000 con los que sedujeron a Sergio Maestre.

Los pimentoneros también hicieron una apuesta seria (superior a los 90.000 euros) para convencer al central murciano Grego Sierra, del Numancia, pero el jugador no se mueve, por el momento, de Soria. Otro jugador que gusta mucho al equipo de Víctor Gálvez, presidente del Murcia, es el pivote Quim Araujo. El empresario de Orihuela le ha ofrecido 200.000 euros, pero la operación no está cerca de cerrarse después de que esta semana el director deportivo de su actual club (el Córdoba), Rafael Berges, apuntara que el futbolista catalán no está en la terna de jugadores que pueden abandonar la disciplina andaluza.

Jesús Alfaro se definió ayer como «un jugador de banda que también puede actuar en la media punta e incluso como delantero o por la banda izquierda», aunque su posición natural es la de extremo derecho. El onubense lleva cinco años sin competir en el grupo IV de Segunda B, en el que lo hará el Murcia la próxima temporada, pero afirmó que «voy a trabajar en el día a día para ayudar al equipo y, si puede ser con goles, mucho mejor».

El jugador admitió que «yo quería jugar en Segunda y así se lo transmití a Toni Hernández cuando me llamó por primera vez a finales de junio». Sin embargo, las semanas pasaron y «tenía claro que el Murcia era mi primera opción en Segunda B. Tuve una conversación con Toni a finales de julio y lo cerramos todo. Sé al sitio al que vengo y conozco a los compañeros de jugar con ellos o contra ellos».

Por su parte, Hugo Álvarez, que estará en torno a los 100.000 euros, conoce bien la Segunda B después de militar en esa categoría en siete equipos distintos. El Cartagena fue uno de ellos en el ejercicio 2012-13. El central también conoce al entrenador del Murcia, Manolo Herrero. Coincidió con él la temporada 2013-14 en el Real Jaén. «El técnico confía en mí y yo en él. Sufrimos un descenso muy doloroso en Jaén porque lo teníamos todo bien encauzado a falta de cuatro jornadas para el final».

El defensa firmó en 2014 un contrato de tres temporadas con el Murcia, pero la operación se truncó por el descenso en los despachos que sufrió el equipo presidido en aquel entonces por el difunto Jesús Samper. Ahora llega a la capital regional para las dos próximas temporadas «con el objetivo de dejar al Real Murcia donde tiene que estar». También explicó que «creo que es el momento de un nuevo reto», aunque en el Alcorcón su entrenador, Cristóbal Parralo, «contaba conmigo». De igual manera, apuntó que «venir a Murcia ha sido una de las decisiones más complicadas de mi carrera».

Último test del verano contra el Alcoyano de Mir El Real Murcia afrontará esta tarde su último partido amistoso de pretemporada. Se medirá al Alcoyano en las instalaciones del Pinatar Arena desde las 19.00 horas. El rival de los granas es entrenado por un conocido de la afición murcianista y es que su técnico es Vicente Mir. Los alicantinos parten como aspirantes al ascenso en el grupo III después de haber cerrado este verano incorporaciones interesantes como son las de Óscar Rico, Bryan Reyna y Carlos de Lerma. Será el noveno partido de preparación que disputen los murcianistas. Hasta la fecha, han superado al Muleño, Orihuela, Jumilla y Ejido, y han perdido contra el Sevilla, selección AFE y Hércules. Además, empataron con el Al Fayha de Arabia. En el último amistoso, los pimentoneros cedieron una derrota por 2-1 en Alicante contra el Hércules y el técnico grana, Manolo Herrero, lamentó los errores en defensa de su equipo que le costaron los goles encajados. Por otra parte, el Real Murcia disputará el primer partido de la temporada que está a punto de comenzar el domingo 26 de agosto, desde las 20.30 horas, frente al Atlético Sanluqueño, un recién ascendido. El partido tendrá lugar en el campo El Palmar de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.