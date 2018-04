Los Porsche toman la casa grana Parte del grupo de colaboradores de Gálvez Brothers, el miércoles, tras la Junta de Accionistas: Roberto Cases Vera, secretario del nuevo Consejo grana; Rubén Canales, asesor del grupo Gálvez Brothers; El vicepresidente del club, Víctor Valentino Gálvez; Carlos Quinto Martín, consejero del Real Murcia. / Nacho García / AGM El Consejo recién constituido aterriza en la Nueva Condomina y empieza a mandar, pero de forma temporal, ya que todo está en manos de la Justicia. Víctor Gálvez comunica a la plantilla que ha pagado una nómina más y que en los próximos días abonará lo que le falta JOSÉ OTÓN Murcia Viernes, 13 abril 2018, 03:48

Ya se notan algunos cambios en la Nueva Condomina. Al menos, en el parque automovilístico que ayer cercaba la puerta de las oficinas del estadio grana. Además de los coches de los empleados del club, en la explanada de la sede de la entidad murciana aguardaban a que volvieran sus dueños un flamante Porsche Carrera 911, otro de la misma marca, modelo Cayenne, y un Panamera, también perteneciente a la marca alemana especializada en los coches de lujo, que es la que conduce habitualmente Víctor Gálvez. Son solo algunos símbolos del cambio de propiedad de la entidad que tiene nuevos dueños, al menos de forma temporal, hasta que la justicia resuelve el conflicto con De la Vega.

Además, Víctor Gálvez se fotografió con el primer equipo y le comunicó que ya había hecho efectivo el pago de una nómina, según la página oficial del club, y que le pagaría lo que falta en los próximos días. El cabeza visible de la familia oriolana quiso «transmitir tranquilidad» tras los últimos acontecimientos, y se mostró confiado en que el equipo acabará luchando por el ascenso a Segunda. Gálvez también se reunió anteriormente con los empleados a los que, según fuentes del club, pidió que siguieran «trabajando con la misma ilusión».

Además de Víctor Gálvez, presidente del Murcia desde el pasado miércoles, estuvieron en la Nueva Condomina parte de su grupo de colaboradores, entre ellos Víctor Valentino Gálvez, hijo del nuevo mandatario y vicepresidente de la entidad. Curiosamente es Víctor Valentino el teórico propietario del Real Murcia dado que, según la escritura pública firmada el pasado 4 de abril ante notario entre Raúl Moro y Gálvez Brothers Business XXI, el administrador único de esta sociedad inscrita en octubre de 2015 es el propio Víctor Valentino y no su padre. Esta sociedad, con sede en la calle Valencia de Orihuela, tiene por objeto «la compraventa de valores mobiliarios».

Si el CSD no autoriza la venta de Moro a Gálvez, el primero debe devolver al oriolano todo el dinero que se gaste en el club

Volverse en contra

El contrato firmado por Moro y Gálvez podría revolverse contra el extremeño. Y es que existe una cláusula suspensiva por la que quedaría sin efecto en caso de que el Consejo Superior de Deportes no autorice esta venta, bien porque estime que no se dan las condiciones debidas o porque el CSD entienda que Moro se lo ha vendido antes a García de la Vega, con lo que no podría existir una segunda venta del Real Murcia. En este caso, Moro tendría que devolver los 300.000 euros que ha recibido como pago de Gálvez por la venta, y también lo que se haya gastado el grupo oriolano en el Real Murcia en este periodo, más el 20% de intereses.

A pie de campo y, durante el entrenamiento de ayer, también se dejaron ver Roberto Cases y Eduardo Tomás, dos de los consejeros que compartirán sillón en el órgano de gobierno del club con la familia Gálvez y con Carlos Quinto, otro consejero.