Premio con efecto diferido a la fidelidad Toni Hernández, en el centro, con Nacho Martínez Abarca, de los Accionistas, y Pablo Guzmán, de la Fepemur, ayer. / guillermo carrión / agm El Real Murcia recompensará con un carné gratis, si hay ascenso, a los abonados que más acudan a la Nueva Condomina en la nueva temporada JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 12 junio 2018, 03:58

«Nuestro objetivo es alcanzar los 15.000 abonados. Sabemos que es complicado y que hace años que no se consigue tal cifra, pero tenemos que ser capaces de hacer llegar el mensaje a todos los murcianos de que su aportación es muy importante para el club», asegura Toni Hernández, que ayer fue el encargado de presentar la nueva campaña de abonos del Real Murcia junto a Pablo Guzmán, nuevo presidente de las peñas, y Nacho Martínez Abarca, abogado, que acudió al acto en representación de los Accionistas Minoritarios.

De hecho, la presencia de estas dos patas del murcianismo no fue casual ya que el club grana pretende tirar de ellos para sumar más adeptos: «Vamos a estar en cuarenta y cinco municipios coordinados por la Federación de peñas para ayudar a que aquellos que no puedan venir a la Nueva Condomina puedan sacar su abono», dijo el director general grana. Pablo Guzmán no se pone límites: «Vamos a trabajar con las peñas de los pueblos para llegar donde esté la gente para que se abone».

Tarifa general Fondos 80 euros, Grada Lateral 60 y Tribuna Preferente 230. Los palcos VIP de 13 plazas costarán 6.000 euros. Tarifa reducida Peñas (65 euros en el Fondo Sur), Universitarios, Pensionistas y Parados (40 euros en la Grada Lateral) y Minusválido (40 euros en zona baja lateral). Para los más jóvenes Infantil de 4 a 14 años (40 euros) y abono 'Baby' de 0 a 3 años (15 euros).

Los precios generales de los abonos serán de 60 euros en la Tribuna Lateral, 80 en los Fondos y 230 en la Tribuna Preferente, aunque el club grana también ha diseñado una tarifa reducida con descuentos para determinados colectivos. Como, por ejemplo, los peñistas, que pagarán 65 euros en el fondo sur, o los pensionistas, parados de larga duración y universitarios, que podrán sacar su carné en la Grada Lateral por 40 euros, normalmente la localidad de la Nueva Condomina más desangelada y una ubicación que el club grana quiere potenciar. De hecho, en este sector del estadio el club grana contó la pasada campaña con 450 abonados, muy lejos de las 9.500 plazas disponibles. El Real Murcia quiere llenar esta zona de cara a un posible ascenso puesto que la Liga exige, y también sanciona, a los clubes que no consiguen llenar las localidades que se ven por televisión.

El exgrana Silvio y José, un niño que se hizo popular tras la derrota de Elche, son la imagen de la campaña

La nueva campaña, que nace bajo el eslogan 'Depende de los que nunca olvidan', tiene dos protagonistas: Silvio Villaescusa, exfutbolista del Real Murcia a finales de los sesenta, y José, un pequeño abonado cuya imagen apoyando a los futbolistas granas después de caer ante el Elche el pasado 26 de mayo se hizo viral en las redes sociales. Los niños entre 4 y 14 años tendrán un carné por 40 euros en cualquier parte del campo, mientras que la entidad grana ha puesto en liza el abono 'baby', a 15 euros, para menores de 0 a 3 años.

15 partidos de 18

La gran novedad de la nueva campaña es que los abonados de la temporada 2018-19 que acudan al 80% de los partidos en la Nueva Condomina (15 partidos de liga regular) durante el próximo curso, no tendrían que pagar por el abono de la siguiente temporada, la 2019-20, si en la que empieza el próximo mes de agosto el club grana consigue el ascenso a Segunda. Una medida que pretende premiar a los más fieles y evitar que suceda lo pasó la pasada campaña, cuando, pese a los 9.200 abonados oficiales que aseguraba tener el Murcia, no iban a la Nueva Condomina, de media, más de 7.000.

El Murcia podrá hacer un día del club, y también cobrar a los abonados en la Copa del Rey y el 'playoff'

El abono del club grana dará derecho a presenciar 18 de los 19 partidos que el equipo grana disputará como local en su estadio durante la primera fase de la Liga, mientras que el club que preside Víctor Gálvez se reserva la opción de fijar un día del club en el que los socios también paguen. Algo similar a lo que podría darse en los partidos de la Copa del Rey (siempre que sean como local) y en los hipotéticos choques de 'playoff', en los que el club también tendrán la última palabra a la hora de hacer pagar a los socios.

El nuevo abono del club grana, en cambio, sí permitirá a sus poseedores presenciar de forma gratuita los partidos del Murcia Juvenil de División de Honor y del Imperial, filial que, según manifestó Víctor Gálvez el pasado jueves, está obligado a quedar primero en el grupo XIII de Tercera y pelear por el ascenso a Segunda B, hecho que solo podría producirse siempre y cuando el primer equipo grana también ascienda.

El periodo de adquisición de abonos arrancó ayer y hasta el 13 de julio de 2018 los abonados tendrán reservados sus asientos, condición que perderán a partir de tal fecha. Los carnés se pueden adquirir ya en las taquillas de la Nueva Condomina (de 9.30 a 14 y de 16.30 a 19 horas), en el teléfono 968 900 110, o a través del correo electrónico abonos@realmurcia.es.