Protesta en la explanada cinco años después Domingo, 25 marzo 2018, 07:48

Fue el 8 de junio de 2013, en la explanada de la Nueva Condomina y también frente a Las Palmas. Entonces, al igual que pasará hoy, las peñas organizaron una protesta contra la directiva grana, encabezada por Jesús Samper. Era la última jornada y el Murcia ya no podía escapar de los puestos de descenso. Pero finalmente y, tras ganar 1-0 al equipo amarillo, el Murcia no descendió gracias al descenso administrativo del Guadalajara.

La de esta mañana, quizás, no sea tan numerosa, pero reflejará el estado de nerviosismo de una parte de la afición grana, que está viendo que sus dirigentes no dan la talla. Una de las cuestiones clave es saber qué hara Miguel Martínez, presidente de la Fepemur y también del club grana. García de la Vega, que hace dos semanas presidió el partido contra el San Fernando en un palco en el que también estuvo Pedro Gómez Carmona, destituido esta semana, aún no ha decidido si acudirá finalmente al partido. Raúl Moro, como mimebro del Consejo, también podría hacer acto de presencia. Todos ellos estarán en el punto de mira de la grada.