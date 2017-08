«Tengo un proyecto para salvar al Murcia» Raúl Moro, ayer, en uno de los palcos privados de la Nueva Condomina. / Juan Carlos Caval / AGM Raúl Moro prepara un plan de viabilidad, porque quiere un club «para otros cien años» y dice que no planea la liquidación JOSÉ OTÓN Murcia Sábado, 26 agosto 2017, 08:32

Raúl Moro, presidente del Real Murcia, tiene muchos frentes abiertos. Su prudencia a la hora de ponerse delante de los medios de comunicación ha sembrado dudas sobre sus auténticas intenciones al frente del club grana y ayer quiso aclararlas. El misterio se ha multiplicado con la reciente adquisición de un equipo en Preferente llamado Racing Murcia que estará al margen de la estructura grana, pero que será dependiente del club; y con la entrada en el Myrtia, una entidad dedicada al baloncesto que competirá esta campaña en la LEB Plata.

El empresario extremeño explica el porqué de su silencio: «Cuando llegamos al club la temporada ya estaba empezada, pero este año comenzamos de cero y se ha hecho un esfuerzo económico importante por unos jugadores que pensamos que tienen calidad. El objetivo es ser líder, ya que hemos visto que los cuatro que quedaron primeros la pasada temporada ascendieron. Raúl Moro sigue aquí y su Consejo también, y lo estamos haciendo con mucha ilusión. Entendemos que antes era otro proyecto pero que desde esta temporada la responsabilidad es nuestra», dijo ayer Moro, que citó a los medios de comunicación para un desayuno informal en el que estuvo rodeado de sus consejeros Deseado Flores, José Carrilero y Miguel Martínez, además de sus asesores Pedro Contreras y Cristina Bustillo, exgerente del Cartagena.

El objetivo del Murcia no es solo meterse en el 'playoff': «Hemos analizado lo que había en el mercado y vimos lo que teníamos. Hemos buscado a los mejores para buscar el ascenso. La exigencia de los jugadores es como la que puede tener cualquiera en su trabajo, como la tengo yo o como la tienen los periodistas. Todos somos profesionales. Buscar el ascenso debe ser una motivación. Muchos de los jugadores han estado en Segunda y algunos en Primera, y todos sabemos lo que tenemos que hacer». Moro también está ilusionado con la segunda competición que va a afrontar el Murcia esta campaña: «Tenemos una ilusión especial por la Copa del Rey y, además, arrancamos con el Cace reño, un equipo de mi tierra. No hay que menospreciarlos porque sean un 'tercera'», asegura.

El club grana tiene una vía de agua que debe tapar ya: «No solo es la deuda con Hacienda, también con la Seguridad Social y otros proveedores. Estamos trazando un plan para no solo poner un parche, sino para intentar una solución definitiva. Queremos reunirnos con ellos y hacer un plan de viabilidad para que el Murcia dure otros cien años», afirma. El actual presidente grana solo es propietario del 12% de las acciones de la entidad, pero ya tiene en su poder un acuerdo con Gonzalo Samper para que este le traspase su 73% de la propiedad del club, a falta de que autorice la operación el Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia.

De la portería a la canasta

El Murcia ve su entrada en el baloncesto como un movimiento comercial rentable: «No es que vayamos a invertir en el baloncesto un dinero que no se va a invertir en el Murcia, sino que se están recuperando secciones. Vimos que había un equipo de la ciudad que iba a tener complicado salir a competir y le hemos ayudado, nos hemos hermanado. Van a usar la imagen del Murcia y nosotros vamos a intentar estar más cerca de los abonados y tener un lugar en el propio pabellón. No es invertir en una cosa para dejar de invertir en otra. El Myrtia no le va a costar dinero al Murcia ni a mí, ya que hay patrocinadores con ganas de invertir en el baloncesto», asegura.

Moro quiere aclarar que la adquisición del club Racing Murcia, un equipo de Preferente, no responde a un plan para liquidar al Murcia y sustituirlo por otro equipo: «No tengo en la cabeza liquidar el club. Estamos haciendo una reestructuración de toda la deuda. El Murcia C es una sección más a nivel de jugadores y no tiene la finalidad de sustituir al Murcia. Este club tiene cien años y vamos a luchar para que cumpla otros cien más», explica Moro.

El presidente del Murcia asegura también que las relaciones con Gonzalo Samper y el acuerdo para quedarse con sus acciones «van por buen camino» y que la rivalidad con el Cartagena «debe ser sana. Hay que acercar posturas, limar esas asperezas. La rivalidad se ha trasladado a otros terrenos que no corresponden. Antes del próximo derbi tenemos que haber normalizado las relaciones, por el bien de las aficiones. Aunque tengamos algún desencuentro, lo que prima son los clubes y las aficionados. Nosotros no tuvimos nada que ver en la denuncia del Recreativo contra el Cartagena por alineación indebida, y así se lo hemos hecho saber», afirma Raúl Moro.