Las pruebas médicas confirman que Curto no podrá jugar hasta enero Su rotura parcial de ligamento deja a Pedro Martín y Chamorro toda la responsabilidad de cara al gol A. GÓMEZ MURCIA Martes, 17 octubre 2017, 02:48

Sabor agridulce fue el que quedó en el seno del Real Murcia después de conocer ayer el alcance exacto de la lesión de Víctor Curto. Todas las alarmas saltaron en la Nueva Condomina el domingo pasado cuando el máximo goleador del equipo se tuvo que retirar en camilla, tapándose la cara y entre claros signos de dolor. El jugador abandonó el estadio en muletas y ayer se sometió a una resonancia magnética que arrojó como resultado la rotura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha con desgarro capsular. El hecho de que la rotura no sea total hizo albergar esperanzas de que el ariete no esté fuera de los terrenos de juego tanto como se podía esperar en un principio. De todas formas, y en el marco más optimista, Curto no volverá a jugar hasta el próximo mes de enero.

El servicio médico del club grana decidió que el futbolista inicie un tratamiento conservador que dispondrán los fisioterapeutas del equipo. Una vez transcurrido un mes, se volverá a realizar otra resonancia al delantero para valorar el progreso de la terapia que se esté llevando a cabo. Si el resultado es el adecuado, Curto encarará una nueva fase de su recuperación encaminada a volver a jugar en dos meses. Si, por el contrario, las futuras pruebas determinan que el ligamento no está cicatrizando por sí solo se deberá practicar una artroscopia al jugador. De ser así, el ariete no volvería a jugar hasta mayo del año que viene aproximadamente. Será el médico del Murcia, Francisco Martínez, el que valore el estado de la articulación tras la resonancia que se realizará en noviembre.

Una pérdida importante

La baja de Curto supone la pérdida del futbolista que ha demostrado ser más decisivo para los pimentoneros en este arranque de campeonato, además de su buen papel en la segunda vuelta de la pasada campaña. Con seis goles en Copa y tres en Liga, el ex del Linares es el máximo realizador del conjunto murcianista. Además, el delantero catalán ha encontrado este año en su compañero Pedro Martín a un socio perfecto para poner en aprietos las defensas rivales. Como sucedió en el tramo final de la temporada anterior con Sergi Guardiola, Curto y Martín han conectado a la perfección. Ahora la responsabilidad goleadora se deberá repartir entre Pedro y Salva Chamorro.