Más público, pese a los 'socios fantasma' Aficionados del Real Murcia en el partido de esta temporada contra el Marbella. / Nacho García / AGM La afluencia media a la Nueva Condomina ha crecido, aunque casi 2.700 abonados no acuden al campo ALBERTO GÓMEZ MURCIA Jueves, 7 diciembre 2017, 08:17

La masa social que tiene el Real Murcia es el tesoro más preciado de la entidad pimentonera. La afición murcianista es incondicional y no da la espalda a su equipo, pese a las adversidades. Y la prueba es que un grupo de seguidores granas estuvieron presentes en el último partido en Sevilla contra el Betis Deportivo, a pesar de que la entidad andaluza no vendió entradas para dicho encuentro. El conjunto que preside Raúl Moro vive en la actualidad sus años más delicados, con una deuda millonaria y su viabilidad en entredicho. En el terreno deportivo, además, el equipo se encuentra inmerso en su cuarta temporada consecutiva en Segunda B desde su traumático descenso en el verano de 2014.

Frente a este escenario tenebroso, la afición del Real Murcia siempre ha sido la luz resplandeciente que actúa de guía para los jugadores. Así quedó patente, por ejemplo, con los desplazamientos masivos que se produjeron la temporada pasada a La Roda, en el tramo final de la competición, y a Valencia para enfrentarse al Mestalla en la ida de la segunda eliminatoria por el ascenso.

Mayor afluencia de público esta temporada en el feudo grana Se alcanzó en la Copa ante el Barça. 11.364 Mejor entrada hasta el momento en la Nueva Condomina en la Liga, en el derbi contra el UCAM. 8.868 Cifra de abonados que tiene el Murcia según el último dato oficial ofrecido por el club. 6.200 Afluencia media esta temporada en los partidos del Murcia en sus 12 choques entre Liga y Copa. 5.420 Entrada media que registró la NC durante las ocho primeras jornadas de Liga el pasado curso. Entrada más floja de lo que va de Liga Tuvo lugar en el estreno de la temporada contra el Écija.

Sin embargo, esta temporada los partidos en la Nueva Condomina están arrojando un dato muy curioso como es el que refleja que las entradas al feudo pimentonero están siendo sensiblemente inferiores al número de abonados que tiene el club. De media, casi 2.700 socios no acuden a ver a su equipo cuando juega como local. Según el último dato oficial ofrecido por la entidad grana, el Murcia tiene 8.868 abonados. Así se dio a conocer el pasado 19 de septiembre. Esta cifra supuso un récord para los murcianistas en Segunda B, porque la anterior temporada con más socios en la categoría de bronce fue la 2010-11 con 8.676 carnés despachados. La afluencia media en la Nueva Condomina en los 12 partidos oficiales (8 de Liga y 4 de Copa) que lleva disputados el equipo ronda los 6.200 espectadores. Este dato no se puede conocer con exactitud, porque en los partidos de Liga contra el Mérida y el Marbella no funcionaron los tornos de acceso al estadio grana y el club no ofreció datos oficiales de entrada en dichos encuentros.

El choque contra el UCAM, en la Liga, y el de Copa ante el Barça son los que han despertado más interés en la afición del Murcia

En las 8 jornadas de Liga que el Real Murcia lleva disputadas como local, el derbi contra el UCAM fue el compromiso que despertó más interés en el graderío. Para este partido se registró una afluencia de 11.364 personas. En el duelo contra los universitarios se despacharon 2.958 entradas en las taquillas de la Nueva Condomina. Por ello, los granas ingresaron 22.117 euros que fueron a parar al Betis de Valladolid porque así se firmó en una escritura pública el pasado 1 de agosto. Se hizo como garantía de una deuda por valor de 195.000 euros que el Murcia todavía tiene pendiente con la entidad de Castilla y León por los derechos de formación del actual lateral del Sevilla Sergio Escudero.

Lo peor, el comienzo

La entrada más mala en Liga hasta el momento fue en el estreno del campeonato contra el Écija. Fueron 4.500 personas. En el último duelo ante el Badajoz acudieron 5.084 murcianistas. Contra Jumilla y Granada B se congregaron más de 6.000 espectadores. Lo mismo sucedió en el segundo partido como local del campeonato que los pimentoneros disputaron ante El Ejido. Se dieron cita 6.692 personas. Es una de las mejores entradas hasta la fecha.

Por lo que se refiere a la Copa, el duelo ante el Barcelona atrajo a la mayor afluencia de gente a la Nueva Condomina de lo que va transcurrido de temporada. La cifra oficial fue de 16.127 espectadores. Para este partido, el Murcia despachó 13.000 entradas y recaudó 540.000 euros que embargó Hacienda para cubrir parte de la deuda que el club murcianista tiene con la Agencia Tributaria. La tercera ronda de Copa contra el Olot también supuso una de las mejores entradas hasta la fecha con 6.237 personas. En los anteriores duelos del torneo del KO, el Murcia se midió al Cacereño y al Racing de Ferrol. Acudieron 4.350 y 4.325 espectadores, respectivamente. En Copa los abonados del Murcia tuvieron que pagar entrada, pero la directiva siempre diseñó precios especiales de los que pudieron beneficiarse los socios, incluido el choque de cuarta ronda frente al Barça.

En comparación con la temporada anterior, la afluencia media a la Nueva Condomina es ligeramente superior en la actualidad. Tomando como referencia las ocho primeras jornadas de Liga (mismo tramo que se lleva disputado este año), la entrada media se situó en 5.420 espectadores. En Copa no se puede establecer una comparación porque en la edición anterior el Murcia fue eliminado en la primera eliminatoria en el campo del Atlético Sanluqueño.

De la misma forma que este año contra el UCAM, el derbi contra el Cartagena fue el partido que congregó a más gente en este periodo con una entrada de 11.114 personas. A excepción de otro duelo regional como fue el vivido en la Nueva Condomina contra el Lorca FC, donde se citaron 5.500 espectadores, el resto de partidos presentaron entradas por debajo de los 5.000 fieles. Así pasó con las visitas de Mérida, Melilla, Granada B, Marbella y Real Jaén. La entrada más baja en ese periodo se registró contra el San Fernando. Los gadinatos ganaron 0-1 en Murcia ante 3.889 espectadores.

La dinámica cambió durante la segunda vuelta cuando, con la llegada de fichajes como Curto, Guardiola, David Sánchez y Josema, y el aterrizaje en el feudo grana de Vicente Mir el Murcia se enganchó a los primeros puestos. Además, el Consejo de Administración puso en marcha varias campañas que sirvieron para reclutar nuevos aficionados.