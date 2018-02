«Queríamos ganar, no me voy contento con este empate» Salmerón, ayer en Mérida. / LOF «Con los cambios buscamos tener más velocidad por las bandas y más creatividad por el centro», dijo Salmerón ALBERTO GÓMEZ Lunes, 19 febrero 2018, 09:07

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, aseguró ayer en el Estadio Romano sentirse «contento con el trabajo del equipo. Ahora este punto hay que hacerlo bueno ganando el siguiente partido en casa ante el Córdoba B». Según el entrenador almeriense, «en el partido ha habido mucha intensidad, con gran igualdad en todas las facetas del juego. Nos ha faltado pausa para tener más segundas jugadas». En la segunda parte del partido contra el Mérida el preparador murcianista dio entrada a Fran Carnicer, Santi Jara y Chrisantus, estos dos últimos cambios nada más arrancar el segundo tiempo. Al respecto, Salmerón comentó que «hemos buscado tener más velocidad en ataque y más creatividad en el centro del campo».

También apuntó el técnico del Real Murcia que «nos ha faltado pausa y tranquilidad en algunas fases, porque el Mérida quería imponer un ritmo muy alto y nos hemos equivocado en la toma de decisiones en la segunda parte. En lugar de salir por fuera, lo hemos hecho por dentro. No me voy satisfecho con el punto obtenido porque hemos venido a Mérida a ganar». Por otra parte, los jugadores granas se quejaron del estado que presentó el césped del Estadio Romano. «El terreno de juego estaba muy duro y el balón botaba mucho» dijo Charlie Dean, un central que ayer jugó su tercer partido con la camiseta grana. «El campo no estaba lo mejor posible. No lo han regado y no se ha jugado mucho al fútbol» comentó el lateral izquierdo grana Forniés.

Además, Carlos Martínez destacó que «si no puedes ganar es importante no perder este tipo de partidos». Asimismo, Juanma Bravo apuntó que «ha sido un partido muy difícil y el resultado de empate final ha sido lo más justo por lo que se ha visto durante los noventa minutos sobre el césped».