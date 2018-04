Raúl Moro asegura haber vendido el Murcia a Gálvez Brothers y se despide de la afición Raúl Moro saliendo de la oficinas de Nueva Condomina. / Nacho García / AGM Según el extremeño, la firma oriolana se hace con el 84% del club a pesar de los movimientos de García de la Vega para demostrar que el propietario es él JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 4 abril 2018, 22:30

Raúl Moro ha respondido al comunicado en el que García de la Vega aseguraba que había denunciado al empresario extremeño ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) con uno más sorprendente. Y es que Moro asegura que "hoy, como dueño del 84,2% de las acciones del Real Murcia quiero hacer público que he procedido a vender mi paquete accionarial a la empresa Galvez Brothers", un anuncio llamativo ya que la propia firma oriolana, en un comunicado emitido el pasado 15 de marzo, aseguró que "no existía motivación mercantil detrás de este gesto", en alusión al pago de una nómina, además de asegurar posteriormente que no existía, por entonces, "la pretensión de asumir la gestión del club".

En todo caso, y a pesar de los movimientos legales realizados por García de la Vega para intentar demostrar que supuestamente compró legalmente el club grana el pasado 7 de marzo, Moro ha anunciado esta venta y además se ha despedido de los murcianistas en el mismo comunicado. "Espero y deseo tener que volver a Murcia a disfrutar solo de los éxitos deportivos del Real Murcia, pues ello significará que tanto el Real Murcia como Raúl Moro han conseguido lo que les prometieron. Se despide un expropietario del Real Murcia, expresidente del Real Murcia y exconsejero del Real Murcia para ser un abonado y fiel seguidor. Y me despido sin una sola mentira, sin una sola amenaza; con el corazón agradecido a Murcia y a los murcianos”, aseguró el extremeño.