Fútbol | Real Murcia El Real Murcia, interesado en respescar a Eddy Silvestre Eddy Silvestre en un partido contra el Levante durante esta pretemporada. / La Voz de Cádiz El Cádiz confirmó esta semana que no cuenta con el centrocampista y los granas intentan ficharlo, aunque el jugador quiere seguir en Segunda ALBERTO GÓMEZ Murcia Domingo, 13 agosto 2017, 19:30

El Real Murcia no da por cerrado el mercado de fichajes. Tiene hueco para dos fichas sub 23, pero Deseado Flores, director deportivo del club, está atento a cualquier pieza que quede libre y pueda mejorar el plantel que tendrá a sus órdenes Manolo Sanlúcar. De esta manera, los granas preguntaron por Eddy Silvestre. El centrocampista, natural de Roquetas de Mar, estuvo en el primer equipo murcianista en Segunda División entre 2012 y 2014. En la última campaña de los granas en la división de plata, fue una pieza importante disputando 38 partidos y anotando 2 goles. Después, estuvo cedido por el Murcia en Granada y Eibar en Primera y Córdoba en Segunda, pero no encontró regularidad.

El verano pasado el Cádiz se fijó en él y lo fichó en propiedad para 2 temporadas. En la última temporada disputó 21 encuentros y anotó un gol (frente al UCAM en La Condomina). Sin embargo, esta semana, Juan Carlos Cordero, director deportivo de los gaditanos, confirmó que en Carranza no cuentan con el futbolista y se le está buscando acomodo. El Murcia preguntó por él, pero no es el único. Otros 'gallitos' de Segunda B como Elche, Hércules y Mallorca también lo hicieron ya que la intención de Eddy es seguir en Segunda. El Alcorcón de Julio Velázquez, entrenador del centrocampista en su última temporada en Nueva Condomina, también le sigue los pasos.