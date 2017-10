El Real Murcia saca las uñas por su afición Aficionados del Real Murcia, en el partido que disputó la temporada pasada el Real Murcia en el estadio Cartagonova. / Nacho García / AGM Deseado Flores se siente «defraudado» por la ubicación elegida por el Cartagena para los seguidores granas de cara al derbi del 11 de noviembre. Los granas emplazan al Efesé a una reunión para encontrar vías de solución alternativas y no obligar a sus hinchas a ver el partido en el fondo norte bajo del Cartagonova ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 7 octubre 2017, 02:14

El Real Murcia dio ayer su opinión de la ubicación elegida por el Cartagena para los aficionados pimentoneros en el derbi del próximo 11 de noviembre. Estarán ubicados en el fondo norte bajo del estadio Cartagonova. El director deportivo de la entidad grana, Deseado Flores, no pudo ser más escueto, claro y directo. Dijo que se siente «defraudado». De esta manera, la marejada de fondo empieza a atisbarse en el horizonte de un derbi para el queda más de un mes, pero que parece que va a comenzar a disputarse en los despachos y en la calle desde mucho antes.

El FC Cartagena comunicó dónde estarán ubicados los aficionados murcianistas y puntualizó que dispondrán exactamente de 998 entradas. El club albinegro ha puesto en marcha una promoción especial para este encuentro, unido al de Copa frente al Sevilla y al que jugará España sub 21 contra Eslovaquia. Este pack especial es el motivo que esgrimen los cartageneristas para argumentar que la ubicación de la Marea Grana para el derbi no puede ser otra.

La decisión no ha sentado bien en la Nueva Condomina. Flores no ocultó que «no nos gusta el sitio elegido porque nuestra afición tendrá muy mala visibilidad». En el Murcia sostienen que «la gente de Cartagena verá bien el fútbol en nuestra casa y pedimos lo mismo para nuestra afición», apuntó Deseado. Para el director deportivo, no es un problema si se tienen que desplazar a abonados locales para que los murcianistas tengan una mejor posición en el estadio Cartagonova. «Nosotros también vamos a mover a abonados cuando vengan ellos y pensamos que si lo podemos hacer nosotros, ellos también», argumentó.

Desde el club grana ya han trasladado una propuesta al Cartagena con la intención de desbloquear la situación. Deseado Flores no quiso aclarar la zona exacta del Cartagonova que han pedido para su afición. Solo recalcó que «hemos pedido una zona buena para ver el fútbol». Para cerrar la espita abierta por el tema de las entradas del derbi, en el Murcia consideran indispensable que se reconsidere por parte del Efesé la ubicación de los aficionados murcianistas. En opinión de Deseado, «el acuerdo sobre el precio de las entradas se cerrará muy rápido en cuanto exista una nueva zona para nuestra gente».

Precisamente, sobre el precio de las entradas visitantes para el derbi, Flores apuntó que «hay que seguir negociando. Lo que no queremos es tener que pagar dos o tres euros más». Para el Cartagena-Murcia, el equipo de Paco Belmonte y Sánchez Breis, director y manager general de los albinegros, respectivamente, han fijado un precio de 20 euros para los fondos. Eso tendrán que pagar los que no sean abonados del Efesé, pero Breis ya manifestó que la afición del Murcia pagará entre 12 y 15 euros. «Ellos lo elegirán», manifestó.

No obstante, en el Murcia no dan la batalla por perdida y apelan a la capacidad de negociación de las dos directivas para solucionar la disparidad de criterios existente. Deseado Flores emplazó al Consejo de Administración del Cartagena y a su Federación de Peñas a una futura reunión para abordar la cuestión y encontrar un marco común de entendimiento. El consejero delegado del Murcia hizo extensiva la invitación al encuentro a responsables de la Dirección General de Deportes que también quisieran asistir y ayudar a acercar posturas.

A juicio con Borja Gómez

Por otra parte, el exjugador del Real Murcia Borja Gómez y la entidad que preside Raúl Moro Martín se verán en los tribunales. El central denunció al club pimentonero por despido improcedente y se señaló un acto de conciliación para el pasado 27 de septiembre, pero no acudió nadie en representación del club murcianista, por lo que en los próximos seis meses se señalará una vista para abordar el contenido de la denuncia interpuesta por el jugador.

La defensa de Borja Gómez ha intentado sin éxito alcanzar un acuerdo previo con el Murcia. No ha recibido contestación del club.