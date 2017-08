Fútbol | Real Murcia Isi, renovación y despedida en un mes Deseado e Isi, en la presentación de su renovación. / N. Garcia / AGM El Murcia, que arranca mañana ante el Écija, anuncia la marcha del canterano ALBERTO GÓMEZ Murcia Sábado, 19 agosto 2017, 01:30

El canterano Isi ya es historia en el Real Murcia. El club grana hizo oficial ayer la rescisión de su contrato y el jugador de Cieza se comprometió con la Ponferradina. Lo curioso es que la marcha del canterano pimentonero se ha producido solo un mes después de que los murcianistas formalizaran su renovación. En el mes de abril, en un partido de liga en la Nueva Condomina contra El Ejido, Isi se lesionó los ligamentos de su tobillo y no volvió a jugar, aunque en el tramo final entrenó al mismo nivel que sus compañeros. Raúl Moro, presidente del Real Murcia, acudió al hospital a visitar al jugador tras su lesión y le comunicó la intención de renovar su contrato (expiraba el 30 de junio). El mandamás pimentonero también anunció la renovación del ciezano en las redes sociales. El 27 de abril publicó en su perfil de Twitter el siguiente mensaje: «Le he trasladado a Isi todo mi cariño y confianza. Además, le hemos ofrecido su renovación por una temporada. ¡Te queremos pronto bien!». Con este mensaje, el retraso por parte del Murcia en cerrar la renovación del jugador no hizo saltar las alarmas, porque desde el club apelaban a que cumplirían su palabra.

Finalmente, el 13 de julio, el Murcia comunicó oficialmente la renovación de Isi. Deseado Flores señaló que «el acuerdo estaba más que apalabrado» y anunció que el ciezano sería jugador de la primera plantilla durante la próxima temporada con opción de seguir vinculado al club, si se lograba el ascenso a Segunda. Sin embargo, el nombre del canterano no tardó en aparecer en la terna de los miembros del club que estaban llamados a salir. El nombre de Isi apareció ligado al de Elady, pero unas declaraciones de Manolo Sanlúcar en Alcoy hablando de lo que quería en el futuro dejaron ver que el ciezano tenía papeletas para salir. Además, el canterano no entró en la convocatoria en los últimos amistosos contra el Hércules y el Lorca FC.

Se da la circunstancia de que la primera opción de Isi siempre fue seguir en la la Nueva Condomina. Durante el mes de junio el jugador recibió ofertas, entre otros equipos, del Logroñés, UCAM y Cartagena. Las de murcianos y cartageneros eran económicamente suculentas, pero el futbolista se mantuvo fiel al club de su vida y optó por renovar con el Murcia mejorando su salario, pero percibiendo menos sueldo que el que le ofrecían en La Condomina y el Cartagonova.

Juanma Bravo y Armando quedan como los únicos jugadores murcianos en la primera plantilla

Isi ha sido un activo importante del Real Murcia los últimos años. Desde el descenso administrativo del equipo grana a Segunda B contó con ficha de la primera plantilla. Disputó 79 partidos y anotó 11 goles. Fue el goleador murcianista en las eliminatorias de ascenso contra el Hércules y el Toledo. El de Cieza se comprometió con la Ponferradina y ayer viajó a tierras de León. Hoy conocerá a sus nuevos compañeros y compartirá con ellos su primer entrenamiento, antes de ser presentado oficialmente.

La decisión de no contar con el extremo murcianista provocó mucha sorpresa, sobre todo, después de anunciar su renovación en julio. Además, la salida de Isi continúa con la fuga de canteranos que el Murcia está llevando este verano. Al margen de Isi, también han salido Simón, Campoy, Montesinos, Aguilera, Juanjo, Álvaro González y Chema Llorente. Para contrarrestar las críticas por la marcha de otro jugador criado en Murcia el club grana anunció que el centrocampista Juanma Bravo contará con ficha del primer equipo, decisión que ya se conocía desde el final de la temporada pasada. El joven futbolista, de solo 19 años y natural de Cabezo de Torres, debutó con Vicente Mir de entrenador con el primer equipo pimentonero y renovó con el Real Murcia hasta 2021.

Juanma Bravo y Armando quedan de esta manera como los únicos futbolistas murcianos que tendrá el Murcia en su primera plantilla para el ejercicio que comenzará mañana para los granas. Precisamente con la mirada puesta en el debut liguero contra el Écija el míster Manolo Sanlúcar explicó sobre el equipo sevillano que «mantiene un bloque muy importante de jugadores y sigue con el mismo entrenador desde hace años. Vi su partido contra el Xátiva, con el que ascendió la temporada pasada y está claro que es un equipo que trabaja mucho con un sistema muy definido y que tiene claro». El técnico murcianista optó por huir de favoritismos y apuntó que «la grandeza de este club está en el escudo, en la afición y en el estadio, solo con eso ya somos un referente; pero este equipo, la plantilla, no es grande todavía, lo tenemos todo por demostrar, la grandeza nos la tenemos que ganar».

En Huelva, el 27 de agosto

El Murcia sabe ya cuándo disputará el encuentro correspondiente a la segunda jornada. Será el domingo 27 de agosto, a las 19.30 horas, en el estadio Nuevo Colombino de Huelva contra el Recreativo. Para ese choque el conjunto pimentonero espera tener cerrada su plantilla. Todavía está a expensas de la salida del central Borja Gómez. Para sustituirle Deseado Flores busca en el mercado un defensa con experiencia. También desea dos jugadores sub 23 en un mercado de verano que se cierra el 1 de septiembre.