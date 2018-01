Revolución no, pero sí una renovación Deseado Flores es el encargado de los fichajes. / Martínez Bueso La próxima semana se abre un mercado en el que el Murcia quiere hacer al menos cinco fichajes para aspirar al liderato ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 1 enero 2018, 23:32

A partir de mañana se abrirá el mercado de fichajes de cara a la segunda vuelta del campeonato y el Real Murcia acudirá a la cita con la necesidad de apuntalar una plantilla que cerró la primera parte de la temporada sin haber ocupado ni una sola jornada los puestos de 'playoff'. Sin embargo, no es una quimera que el plantel murcianista pueda aspirar incluso al liderato durante la segunda etapa del ejercicio. Los granas acaban el año a 3 puntos del cuarto, que es el UCAM, y a 6 del primero, el Cartagena. La intención inicial de la directiva es realizar 5 fichajes, aunque esta cifra se puede ver alterada cuando desembarque en las próximas semanas en Murcia el empresario mexicano Mauricio García de la Vega y su equipo, que será el que guíe los designios del Murcia como mínimo hasta 2019. Las posiciones de central, pivote, organizador, extremo y delantero son las prioritarias para reforzar a los pimentoneros en el mercado invernal.

La postura de partida del club pasa por no acometer una revolución de las dimensiones de la que se produjo el año pasado por estas alturas, cuando llegó el equipo encabezado por Raúl Moro con Deseado Flores como director deportivo. El empresario manchego realizó 11 fichajes y no le tembló el pulso a la hora de mandar a la calle a Paco García como técnico y poner al frente del equipo a Vicente Mir. Para este enero, la intención es otra. El entrenador pimentonero, José María Salmerón, manifestó el 7 de diciembre, en la previa del partido que su equipo disputó contra el Lorca Deportiva, que «no creo que vaya a haber ninguna revolución». El técnico apostilló que «lo que no vamos a hacer es firmar por firmar. Solo traeremos lo que mejore». El preparador de Almería también envió un mensaje de confianza hacía sus jugadores: «Los nuestros deben estar tranquilos porque no va a haber ninguna revolución».

En la misma dirección se pronunció este mes Deseado Flores en una entrevista mantenida en 7TV. A pesar de ello, se van a producir movimientos. Así se acordó en una reunión mantenida entre Salmerón y Deseado en la última semana de trabajo del Murcia después de cerrar la primera vuelta con victoria en el campo del Linense. De hecho, 'La Verdad' adelantó en noviembre que Salmerón había pedido a los consejeros que hicieran un esfuerzo por traer a Checa, pivote del Hércules que ascendió a Segunda con el UCAM a las órdenes del actual técnico grana. Para el centro del campo, el Murcia también se ha interesado por Albisua, del Lorca FC, Quim Araujo, del Albacete, y Zahibo, del Nástic de Tarragona. Este último recibió una oferta económica de los pimentoneros muy potente. Por su parte, Araujo ha despertado el interés de otros grandes de la Segunda B como Elche, Hércules, Mirandés y Cartagena.

José María Salmerón ha pedido de forma expresa a Checa, al que conoce de su etapa en el UCAM

Aridane, Ortuño y Dani Romera, entre otros, suenan para reforzar la parte de arriba

Para el puesto de central, los pimentoneros han preguntado por Molo, del Lorca FC, Carlos Delgado, del Albacete, y Golobart, del Elche. Este último se desligó de la disciplina alicantina el verano pasado y ahora ha recibido una llamada de Deseado Flores. Otro nombre vinculado al Murcia ha sido el del central Josema, que abandonó la Nueva Condomina al término de la temporada anterior para fichar por el Córdoba, y ahora no tiene sitio en los andaluces. Su llegada se antoja complicada porque el jugador ha despertado el interés de otros clubes de Segunda como el Nástic.

Alfaro, en la lista

Para las posiciones de ataque, el Murcia se ha interesado por un extremo derecho del Barcelona B llamado Alfaro. Los contactos se iniciaron en el encuentro entre las directivas pimentoneras y culé que se produjo en el partido de Copa que los granas disputaron en el Nou Camp. En cuanto a delanteros, los pimentoneros han mostrado interés por Dani Romera, del Cádiz, Manel, del Lorca FC, Pucko, del Real Oviedo, Aridane, del Albacete, y Ortuño, ariete que marcó 17 goles con el Cádiz en Segunda el curso pasado.

Alguna de las nuevas caras que incorpore el Real Murcia en este mercado pueden estar disponible para el primer partido de 2018 que los granas disputarán en el campo del Écija. Los murcianistas darán inicio a la segunda vuelta el 7 enero desde las 17.00 horas. El equipo sevillano llegó a comandar el grupo, pero cerró el primer periodo del campeonato en el puesto 13, después de encadenar una racha en la que solo fue capaz de ganar un encuentro de los últimos diez.