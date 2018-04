Fútbol | Real Murcia Sale el sol para Miki Chrisantus Chrisantus celebra uno de sus dos goles al Extremadura. / Nacho García / AGM El nigeriano recupera el instinto goleador y la sonrisa en el Murcia, tras dos años de malas experiencias. Cobra una tercera parte que Salva Chamorro, su antecesor, y fichó por el club grana para relanzar su carrera y olvidar las amargas aventuras de Turquía y Grecia JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 17 abril 2018, 08:46

Miki Chrisantus ya se ha ganado un hueco en el corazón de los murcianistas. Sobre todo, porque sus goles han avivado en la marea grana el sueño del ascenso. Sus apariciones han sido estelares, a pesar de que no llegó al Real Murcia en las mejores condiciones físicas. Un riesgo que Pedro Gómez Carmona asumió cuando negoció con sus representantes su incorporación a un precio tres veces menor de lo que costaba Salva Chamorro al conjunto grana, a pesar del caché del nigeriano. «Las dos últimas temporadas no he tenido un gran rendimiento, pero por eso vengo con más ilusión. Elegí venir a Murcia porque es el proyecto más ambicioso que tenía. Me gusta su plan y comparto sus objetivos», aseguró el delantero.

Y es que Chrisantus aterrizó en el club grana tras varias temporadas de caída a los infiernos. Su última experiencia en España había tenido lugar en el Reus, en Segunda, pero las lesiones no le permitieron demostrar su calidad. Solo jugó 398 minutos en 9 partidos y no marcó. En Turquía y Grecia, donde también probó fortuna, tampoco brilló. Habría que remontarse a su primer año en Las Palmas, en la campaña 2012-13, cuando consiguió 13 goles entre la Liga y la Copa, para encontrar al mejor Chrisantus, ese futbolista que maravilló a todos en el Mundial sub 17 de Corea.

Su ilusión y sus ganas de enjugar el mal sabor de sus últimas aventuras se han transformado en goles importantes. El primero, ante el UCAM en la vieja Condomina, en su estreno con la camiseta grana. Solo necesitó veintitrés minutos para meterse a su nueva afición en el bolsillo. Un gol rozando el minuto noventa que dio un punto a los de Salmerón en un partido que no era uno más. Después, tras dos jornadas en las que fue cogiendo ritmo y afilando su puntería en los choques ante el Villanovense y Mérida, llegó su primera titularidad ante el Córdoba B, un partido que acabó con un desastroso 0-2 en casa. Pero la siguiente semana, en otro partido trascendental para el liderato, Chrisantus se resarció con un gol frente al Marbella cerca del descanso.

Tras haber sido mejor durante la primera parte, el Murcia iba a enfilar el camino de los vestuarios con un 1-0 en contra gracias al gol de Corpas. Pero Chrisantus, en una jugada de pillería y con un remate acrobático, de cabeza y casi desde fuera del área, logró un empate providencial que metió al Murcia, de nuevo, en la lucha por el liderato. El atacante nigeriano cada vez estaba más fino, más engrasado. Una semana después abrió el marcador en un partido frente al San Fernando que acabó 2-1. Después se dedicó a pelear, a jugar muy alejado del área y a tener menos protagonismo, hasta que el domingo llegaron los dos últimos zarpazos ante el Extremadura, un rival directo en la lucha por el 'playoff'. Chrisantus, primero con una jugada de pelea y potencia ante cuatro defensores extremeños y después con un certero remate de cabeza, ambos en el descuento, llevó a la afición grana del llanto al éxtasis.

Los números de Chrisantus con la camiseta grana son más que aceptables. Ha participado en 11 partidos, en los que ha sido titular en 8. De ellos, ha completado 6 y su aportación de 5 goles se ha transformado en 8 puntos directos, puesto que todos sus tantos han sido productivos en la clasificación. El nigeriano ya se ha colocado en la segunda posición de goleadores granas tras Elady, que suma 9. Con los mismos 5 que Chrisantus está Pedro Orfila, un defensor que ha demostrado que va bien de cabeza. Con uno menos se encuentra Pedro Martín, tras jugar 1.704 minutos. Chamorro, su predecesor, solo pudo anotar dos antes de marcharse al Logroñés.

Con los goles de Chrisantus el Real Murcia se ha asentado en la tercera posición del grupo, con cinco puntos de ventaja sobre el cuarto lugar, que ocupa el Extremadura. Chrisantus, al igual que la mayoría de sus compañeros, aún sueña con llegar al primer puesto que ocupa el Marbella, que maneja cuatro puntos de ventaja sobre los granas y que tiene, en la recta final, que medirse a El Ejido, Melilla, UCAM Murcia y Villanovense.

Una nómina para el filial

Víctor Gálvez, el presidente del Real Murcia desde la Junta del pasado miércoles, ha pagado dos nóminas a los jugadores de la primera plantilla desde su llegada, y también ha empezado a cumplir con los empleados del club y los jugadores del filial. Cabe recordar que los pupilos de Víctor Basadre han llegado a acumular seis mensualidades pendientes y que su rendimiento en la competición liguera se ha notado por las bajas de algunos futbolistas que decidieron cambiar de aires. La nómina que han recibido los jugadores del Imperial corresponde a una de las tres pendientes del año 2017.