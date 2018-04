Salmerón: «El balón saltaba por el centro como un conejo»

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, no se marchó este sábado de Jumilla conforme después del empate de su equipo. «No me voy satisfecho con el punto logrado. No nos hemos adaptado bien al campo. El punto no es bueno para nosotros», dijo. El estado del terreno de juego fue algo muy criticado por el técnico murcianista. «El campo no estaba bien. Estaba alto y no ha sido regado. Por el centro el balón saltaba como un conejo», explicó.

El preparador grana también se refirió a su afición y comentó que «nos hubiera gustado brindarle un triunfo a nuestra gente. No han visto un buen partido. Estamos un poco decepcionados porque no hemos podido ganar y el liderato queda a 7 puntos».

Por su parte, Pato, el entrenador del Jumilla, señaló que «obviamente nuestro campo no está como el de la Nueva Condomina, pero ahora se halla bastante mejor y es el mismo para los dos equipos. Nosotros hemos dejado de entrenar algún día aquí para que el césped mejore». También apuntó que «veníamos con ganas de hacer un partido así. Nos vamos satisfechos, aunque nos hubiera gustado ganar».