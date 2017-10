Salmerón no despierta alMurcia Santi Jara se lleva el esférico en el campo del San Fernando. / LOF El equipo grana, que igualó tras un 2-0 en contra, fue víctima de sus graves errores atrás.Los gaditanos, que fueron mejores en la primera parte, consiguieron la victoria en el tramo final, cuando los murcianos estaban cerca del triunfo L.S. SAN FERNANDO Lunes, 23 octubre 2017, 07:45

El nuevo Murcia de Salmerón cometió ayer en San Fernando los mismos errores en defensa que ha cometido desde que arrancó la temporada. Pero al menos, en la segunda parte y como lectura positiva, demostró que está vivo y que tiene casta y coraje para salir del fondo de la tabla y acercarse a los puestos de arriba. Ayer perdió, pero en un choque cargado de errores defensivos, al menos estuvo cerca de la victoria en el tramo final. El nuevo técnico grana tiene trabajo por delante para convertir al Murcia en un candidato al ascenso a Segunda.

3 San Fernando Toni Doblas, Nano Cavilla, Gabi Ramos, Zamora, Lolo Guerrero, Theo, Pedro Ríos (Jacobo, min. 84), Bruno Herrero (Manu Palma, min. 84), Chris (Casares, min. 70), Carri y Óscar Martín. 2 Real Murcia Biel Ribas, Orfila, Álex Ortiz, David Mateos (Abel Molinero, min. 58), Forniés, David Sánchez, Armando, Fernando Llorente (Juanma Bravo, min. 72), Elady (Jordan, min. 87), Santi Jara y Chamorro. El detalle Por primera vez en lo que va de temporada, el equipo murciano vistió con su tercera equipación, inédita en su centenaria historia, formada por camiseta gris y pantalón y calcetas de color morado. Goles 1-0, min. 17, Chris. 2-0, min. 43, Carri. 2-1, min. 74, Elady. 2-2, min. 79, Chamorro, de penalti. 3-2, min. 86, Gabi Ramos. Árbitro Antonio Sánchez, perteneciente al colegio extremeño. Mostró tarjeta amarilla a David Mateos, Fernando Llorente, Óscar Martín y Juanma Bravo. Incidencias Partido correspondiente a la jornada 10 del campeonato nacional de Liga en el grupo IV de Segunda B. Estadio Bahía Sur de Algeciras, césped en mal estado. La clasificación El Murcia cae de nuevo al puesto de promoción de descenso a Tercera, con diez puntos en su casillero.

Salmerón no hizo una revolución en su estreno. Su primer once fue parecido a los de sus antecesores, aunque marcado por las ausencias de Víctor Curto y Pedro Martín, ambos lesionados. En defensa Álex Ortiz volvió al centro de la zaga, desplazando a Forniés al lateral, mientras que en el centro del campo formaron de inicio David Sánchez, Armando y Llorente, con Elady y Santi Jara como hipotéticos extremos. Arriba tenía su gran oportunidad Chamorro, que tras pasar la primera parte de la temporada a la sombra de Curto y Martín, tenía ante sí una tarde para reivindicarse. La novedad fue táctica ya que Elady hizo de mediapunta y Llorente de extremo.

El equipo grana controló el choque desde el primer momento, sobre todo en los diez primeros minutos. Eso sí, el nuevo Murcia de Salmerón no tiró entre los tres palos, aunque, por contra, Biel Ribas tampoco tuvo que emplearse en ninguna acción. La táctica ofensiva de los murcianos residía en buscar balones largos hacia Chamorro, que tenía la misión de imponer su físico ante la defensa gaditana. El partido fue plácido para ambos equipos hasta que Elady se probó con un disparo lejano que obligó a Toni Doblas a atajar un balón que fue centrado. Lo peor llegó solo dos minutos más tarde, cuando un saque de esquina a favor del Murcia se transformó en un contragolpe del San Fernando que Chris aprovechó para marcar el primer gol del partido, con un disparo duro y raso que batió a Ribas.

Salmerón se desperaba en la banda y no era capaz de hacer despertar a su equipo. Chamorro estaba perdido y con el juego directo no le bastaba a los murcianos para intimidar a un San Fernando que se acercó varias veces al 2-0. La defensa del Murcia era muy blanda y Óscar Martínez, hasta en tres ocasiones, pudo aumentar la ventaja local. El equipo grana no reaccionó. El Murcia necesitaba que su centro del campo, transparente, apareciera en el choque. Pero el horizonte se nubló aún más ante su impotencia y la energía que demostró su adversario, que buscó el segundo con insistencia. La defensa grana siguió mostrando su endeblez y, a pesar de que el Murcia gozó de su primera oportunidad en una jugada de Elady y Llorente, lo que llegó fue el segundo gol del San Fernando. Chris, que volvió loca a la defensa grana durante toda la primera mitad, estrelló un balón en el larguero ante la salidad de Ribas, mientras que Carri se encargó de remachar a la red ante la pasividad de la defensa grana. Un Murcia desdibujado estuvo a expensas de un San Fernando que, si ganaba el choque, saldría del descenso a Tercera.

En la segunda mitad el Murcia dio un paso adelante, aunque no parecía suficiente. De hecho, pisó más el campo rival que el suyo propio, pero sin crear jugadas de peligro. Chamorro dejaba ver sus carencias a la hora de sustituir a Curto y Pedro Martín, pero lo intentaba a base de casta. Salmerón metió en el campo a Molinero por Mateos, un extremo ofensivo a cambio de un central. Y el equipo grana, con un fútbol espeso y gris, al menos, se metió en el partido gracias a una jugada colectiva en la que Santi Jara asistió a Elady para que el jienense batiera a Doblas. El Murcia, a falta de fútbol, tiraba de casta y agallas.

Y en el tramo final el equipo de Salmerón puso nervioso al San Fernando, lo arrinconó y comenzó a embestir con más fuerza. A diez minutos de la conclusión, un gran movimiento dentro del área de Salva Chamorro lo paró Toni Doblas derribando al delantero grana. El penalti lo transformó el propio Chamorro, que conseguía espantar todos sus miedos y sus complejos. El Murcia, desatado, siguió buscando una victoria que tuvo en la mano Molinero, aunque lo que llegó fue el zarpazo de Gabi Ramos, que cuando más merecía la victoria el Murcia consiguió un 3-2 que sabe a poco en el estreno de Salmerón.