Salmerón: «Con dos marchas menos es muy difícil ganar» Salmerón no lo ve nada claro, ayer, ante el Linense. / Vicente Vicens / AGM El entrenador grana lamenta la actitud del equipo ayer, «pero nuestra intensidad va a cambiar, seguro» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 14 mayo 2018, 08:46

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, no ocultó ayer su decepción después de que su equipo volviera a perder en casa, en esta ocasión, contra el Linense. «Hemos jugado con dos marchas menos y así es muy difícil ganar». En su opinión, «se ha demostrado que, si no jugamos al cien por cien, cualquier equipo nos puede superar». Molo se tuvo que retirar antes de tiempo por unos problemas en el aductor de su pierna izquierda. «Venía arrastrando unos problemas en el tobillo del pie derecho. Pasó la semana bien y el sábado hablamos con él y decidimos que jugara porque era mejor que no estuviera parado. En cuanto ha notado una pequeña molestia lo hemos retirado para no arriesgar».

Por segundo partido consecutivo Salmerón retiró a un hombre en la primera media hora de juego. Ayer se marchó Fran Carnicer. «Tenía unos problemas en el aductor y ha sido él el que pidió salir», explicó el técnico de Almería. El entrenador también expuso que «es un error que Chrisantus se fuera tanto a recibir a la banda. Lo he hablado con él en la primera parte».

A lo que no quiso darle mucha importancia el técnico andaluz es a los rivales que puede tener el Murcia en la primera ronda de la lucha por el ascenso. Su contrincante serán el Elche, la Real Sociedad B o el Fuenlabrada. «Con los rivales a estas alturas nunca sabes lo que puede pasar. La dificultad va a ser muy grande con cualquiera. Nuestra intensidad va a cambiar, seguro».

Salmerón también confirmó que «tengo una cláusula en mi contrato para renovar si el equipo consigue el ascenso a Segunda». También desveló que «a los jugadores de la primera plantilla se les abonó una nómina la semana pasada y esperamos que el club siga cumpliendo».