Salmerón: «Mientras haya una posibilidad de acabar más alto, la pelearemos» Andrés Carrasco se retira, ayer, del choque. Paco Alonso / AGM No renuncia a finalizar segundo tras un partido en el que la afición pidió a Carrasco que no se marche ALBERTO GÓMEZ LORCA Lunes, 7 mayo 2018, 08:50

El Real Murcia se enganchó a la lucha por el segundo puesto con su victoria ayer frente al Lorca Deportiva. Aún así, su entrenador, José María Salmerón, no salió satisfecho por completo. «No hemos hecho una buena primera parte. Hemos estado imprecisos. En la segunda hemos estado mejor. Me voy con buen sabor de boca por la victoria, pero no me ha gustado el primer tiempo porque no hemos tenido intensidad en el juego y hemos tenido que equilibrar al equipo».

Al técnico de Almería no le tembló el pulso a la hora de sacar a Juanma Bravo en la primera parte y dar entrada a Xiscu. «El cambio ha sido porque estábamos muy imprecisos y no sacábamos muy el balón. Nos ha faltado precisión. La verdad es que si hubiera podido cambiar a cinco lo hubiera hecho porque quería tener más la pelota y teníamos a demasiados jugadores muy cerca de su línea defensiva. Pedro Martín recibía entre líneas y no a la espalda de la defensa rival como debía».

Ayer en Lorca volvieron a jugar después de muchos meses de inactividad Xiscu y Ongenda. Salmerón dijo de ellos que «han trabajado bien. Son buenos jugadores. Me he planteado ponerlos desde el principio, pero no iban a aguantar y he preferido meterlos con el partido en marcha. Han dejado buenas sensaciones».

El susto en el Murcia lo dio Jordan, que se marchó con molestias. «Tiene una lesión muscular y tendrán que valorarlo los médicos, pero me temo que lo vamos a perder para varias semanas».

Sobre el ritmo que tuvo su equipo, señaló que « a veces parece que no te juegas nada, pero no es verdad. Te estás jugando algo. Venimos de muchos meses escalando y cuando conseguimos entrar en play off viene el bajón. Esta semana ha sido menos intensa. Hay que dejar un poco a los jugadores porque vienen de muchas semanas de agobio y estrés».

Por su parte, Mario Simón, entrenador del Lorca, apuntó que «ha sido un partido igualado con una buena primera parte por nuestro lado en la que hemos llevado la iniciativa, pero el fútbol son momentos y nosotros hemos sufrido la lesión de Javi Saura y un gol en aparente fuera de juego». También destacó que «no me he planteado mi permanencia aquí por la situación que tiene el equipo. Necesitamos terminar la temporada y recapacitar. Ahora solo intentamos que las semanas sean amenas». Por cierto, la afición pidió a Carrasco que no se fuera y el delantero le dio las gracias con una camiseta.