Salmerón respira: ya cuenta con los nuevos

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, aseguró ayer en la rueda de prensa previa al partido de su equipo mañana frente al Melilla que tenía la confirmación oficial del club grana de que los fichajes de este mercado de invierno, Molo y Carlos Martínez, podrían ser inscritos para jugar mañana en la Nueva Condomina. «Puedo contar con ellos», aseguró el preparador de Almería, que respira y toma un poco de aire, tras varias semanas manteniendo al equipo a flote con lo justo. Sin embargo, el club pimentonero no pagó ayer el recargo por valor de 3.000 euros que le exige el Betis de Valladolid por su retraso en el abono de los 15.000 euros que los granas debieron abonar al club leonés el pasado 30 de diciembre como muy tarde. La penalización que demandan los vallisoletanos se fijó en un acta ante notario que se firmó el 1 de agosto de 2017. Hasta el momento, desde el Murcia no se ha contestado a las comunicaciones que por este asunto han recibido del Betis y en Valladolid insisten en que no han levantado el bloqueo sobre los derechos federativos de los murcianistas. Además, los abogados del equipo de Valladolid están recogiendo la información necesaria para presentar una nueva demanda contra el Real Murcia, en el caso de que no haga efectivo el pago de los 3.000 euros a lo largo de la semana que viene.

Pero lo cierto es que durante la jornada de ayer la Federación Murciana de Fútbol tramitó la baja de las licencias de Víctor Curto y Abel Molinero como jugadores granas. El primero sufre una lesión de larga duración desde hace más de tres meses y el segundo llegó a un acuerdo con el club grana para rescindir la vinculación que tenía con el Murcia hasta final de temporada. Estas dos fichas podrán ser ocupadas por Molo y Carlos Martínez, según confirmaron ayer desde el órgano federativo, con lo cual el Betis no podrá impedir que jugasen mañana, aunque sí presentar un recurso la semana que viene.

Sobre sus nuevos jugadores, Salmerón dijo que «Molo domina muy bien el juego aéreo. A Carlos Martínez ya lo conocía desde su etapa en La Hoya y es un futbolista rápido, con calidad y que aporta mucho trabajo». El entrenador no desveló si jugarán de inicio contra el Melilla. «Tienen las mismas posibilidades que el resto para ser titulares», explicó.

Carlos Martínez. Extremo El jugador tiene 28 años y una dilatada trayectoria en el mundo del fútbol, tras haber pasado por el Córdoba, Lucena, La Hoya, Cartagena y Lorca FC, su último equipo. En total, ha jugado 153 encuentros en Segunda B.

Molo. Defensa El nuevo jugador grana tiene 32 años y actúa como central. Ha pasado por diversos equipos, como el Almería, Figueras, Osasuna, Guijuelo, Lleida y Lorca FC, del que llega al Murcia. En total, lleva 219 partidos en Segunda B.

Estos fichajes no serán los únicos que llegarán a la Nueva Condomina. «Hasta el día 31 hay posibilidad de que lleguen más jugadores. Ahora toca esperar. No es fácil encontrar algo que nos aporte lo que queremos». Salmerón no escondió que «si hay más entradas, habrá también más salidas».

Charlie Dean, cerca

Una de las operaciones que más cerca puede estar de cerrarse es la de Charlie Dean, defensa del Granada que interesa mucho a Deseado Flores y Pedro Gómez Carmona, responsables de las decisiones deportivas del Murcia. Este jugador milita en el Granada en Segunda División y ha disputado esta temporada 4 partidos de Liga y uno de Copa. Tiene 24 años y el ejercicio anterior eliminó a los granas de la carrera por el ascenso con el Mestalla. En el verano de 2014 el Elche lo cedió al Murcia, pero el descenso administrativo a Segunda B que sufrió el equipo pimentonero truncó la operación y el futbolista acabó en el Alcorcón. El jugador, de origen inglés, también militó en el Real Oviedo la temporada que los asturianos lograron el ascenso a Segunda.

Otro nombre que maneja la dirección deportiva del Real Murcia es el de Adrián Riera, atacante murciano de 21 años que milita en el Formentera del grupo III de Segunda B y con el que ha logrado esta temporada 3 goles en 27 partidos de Liga y Copa. El futbolista también tiene experiencia en la categoría de bronce en el Atlético Levante y La Roda. Cuenta con opciones de ocupar la ficha sub 23 que dejó libre en el Murcia Nadjib, aunque la licencia del jugador canario todavía no ha sido dada de baja en la federación.

Al margen de los movimientos que se están preparando para los últimos días de mercado, el equipo murcianista está centrado en el partido de mañana contra el Melilla. Los norteafricanos son sextos con 34 puntos y están a 3 del Real Murcia. Son los menos goleados del grupo con 13 tantos en contra, pero también son los terceros menos goleadores después de lograr 21 dianas, como Recreativo y Mérida. Únicamente Villanovense y Jumilla llevan menos goles a favor.

El Melilla llega a Murcia en racha después de lograr cuatro victorias sin encajar ningún gol en los últimos cinco partidos. Esta dinámica le ha permitido superar otra anterior muy negativa que le llevó a perder 4 encuentros consecutivos.

Desde 1998

El equipo que entrena Manolo Herrero no ha empatado en los 10 últimos partidos de Liga que ha disputado y tiene en Boateng y Yacine a sus máximos goleadores con 5 tantos cada uno. Al rival mañana de los granas no se le da nada bien la Nueva Condomina. No ha marcado en el estadio murcianista en los tres partidos que ha disputado. El Melilla no gana como visitante al Murcia desde 1998.