Salmerón: «Fuimos superiores en todo» Salmerón, ayer, en La Línea. / LOF Tirón de orejas del técnico a Álex Ortiz: «Se podría haber evitado la segunda amarilla» ALBERTO GÓMEZ Lunes, 18 diciembre 2017, 08:25

José María Salmerón, entrenador del Real Murcia, acabó satisfecho con el partido que su equipo disputó en La Línea. No escondió que, en su opinión, «hemos sido superiores en todo y merecedores de los tres puntos». Para el entrenador del Real Murcia, «hemos hecho un partido muy bueno desde el principio». El Linense se adelantó con una pena máxima que transformó Stoichkov. «El penalti llega en la primera aproximación del Linense», comentó Salmerón, quien, sobre esta acción, reconoció que «no sé si es penalti. Estoy muy lejos. La verdad es que nos están pitando muchos penaltis en contra. Creo que ya llevamos cinco en contra. Hoy además hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por la expulsión de Álex Ortiz».

Precisamente de la doble amarilla que vio el central apuntó el técnico murcianista que «se podría haber evitado la acción de la segunda amarilla». Salmerón aseguró que «con el penalti y la expulsión es más difícil ganar, pero nosotros hicimos mérito para ello». Con el triunfo de ayer en La Línea, el Murcia encara las vacaciones navideñas hasta el primer partido de 2018 que será en Écija. «Nos vamos con buenas sensaciones», afirmó el preparador de Almería.

Ayer contra el Linense no fue de la partida Fran Carnicer. Salmerón explicó que «el sábado tuvo problemas en la rodilla y no estaba bien, por eso no lo he sacado. Biel Ribas sí superó sus problemas de tobillo del viernes, pero Carnicer tenía molestias». El Murcia acaba la primera vuelta en quinta posición con 30 puntos a 3 de los puestos de 'playoff', pero su entrenador apostó por no mirar demasiado a los rivales. «No debemos pensar en el resto, solo en ir a ganar. Si estás pendiente de los demás empiezas a perder tu partido en ese momento. Sabíamos los resultados que hubo ayer, pero no hemos preguntado por ningún partido de hoy mientras jugábamos nosotros».

En enero se abrirá el mercado de fichajes y el Murcia tiene pensado acudir a él para reforzar su plantilla de cara a la segunda vuelta. Sobre esto, Salmerón apuntó que «tenemos algo planificado, pero solo vamos a fichar si el mercado ofrece opciones interesantes en las posiciones que estamos dispuestos a reforzar». Por otra parte, el técnico ensalzó más a su plantilla por no contar con dos de sus grandes goleadores. «Desde que yo llegué no ha estado Víctor Curto y casi tampoco Pedro Martín. Espero que mejoren en el futuro».

Además, el jugador Orfila calificó de «insólito» que ayer volviera a marcar. «Aquí llevo tres goles y en toda mi carrera había hecho dos. En cuanto contacto el balón sé que va bien y ha entrado perfecto. Muy ajustado al palo y muy difícil para el portero», explicó el defensa grana.