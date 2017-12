Salva Chamorro no toma el testigo Imagen de archivo de Chamorro durante un partido. / Nacho García / AGM El delantero oriolano, al contrario que Curto, Elady y Jara, no ha sido determinante para el Real Murcia. Las ocasiones desperdiciadas por el '9' grana ante el Betis Deportivo y el Lorca lo señalan, a pesar de su rendimiento en otras facetas JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 12 diciembre 2017, 08:07

Salva Chamorro, el actual '9' del Real Murcia, no se podrá quejar de que no está teniendo oportunidades para demostrar su valía. En las últimas semanas se ha convertido en titular indiscutible en el equipo de Salmerón, pero no ha conseguido recoger aún el testigo de futbolistas como Víctor Curto, Elady y Santi Jara, quienes, con sus goles, fueron decisivos para que el Murcia remontara el vuelo tras un mal arranque liguero. Los tres resolvieron choques vitales que han hecho resucitar al club grana, un extremo al que todavía no ha llegado Chamorro. Cuando le ha tocado el turno al delantero oriolano, justo cuando el Murcia ha estado más cerca del 'playoff', este ha apuntado mal y no ha empujado a su equipo hacia la victoria en los duelos ante el Betis B y el Lorca. No ha sido el único que ha errado, pero sí el que lo ha hecho de forma más grave.

En la retina de los aficionados granas permanecen, sobre todo, la ocasión que Chamorro erró en Sevilla, cuando tras un resbalón de un defensa local se quedó solo ante el portero verdiblanco y mandó el esférico fuera. O la del pasado domingo, cuando tras un gran pase de David Sánchez y tras plantarse cara a cara frente a Hortal, volvió a mandar el balón fuera cuando lo tenía todo para marcar. La ocasión ante el Lorca Deportiva fue aún más clara, ya que Chamorro consiguió engañar al portero rival y le hizo saltar simulando un disparo de vaselina, para posteriormente fallar a puerta vacía. Hubiera sido un gol clave. Chamorro, además, ha tenido mala suerte, ya que ha anotado los dos goles que lleva en partidos en los que el Real Murcia acabó perdiendo y no sumó. Como en el estreno de Salmerón como entrenador grana en San Fernando, con derrota por 3-2, y en el derbi del Cartagona, en el que el golazo de cabeza del espigado delantero no sirvió al Murcia para ganar nada en la casa de su eterno rival.

No obstante, el juego de Chamorro ha mejorado desde hace unas semanas y ahora ofrece otras prestaciones diferentes a su equipo. Ha evolucionado en el juego aéreo, ha aprendido a prolongar el balón hacia sus compañeros y a asistirles en muchas jugadas en las que se ha mostrado solidario. Pero aún tiene que afinar la puntería para ponerse a la altura de futbolistas como Curto, Elady y Santi Jara.

2 goles de Salva Chamorro. Ninguno de ellos fue decisivo para la victoria grana, ni en San Fernando ni en Cartagena

LOS PROTAGONISTAS Víctor Curto. Delantero Fue el principal pilar ofensivo del Murcia hasta su lesión ante el Marbella del 15 de octubre. Sumaba 9 goles oficiales. Elady. Extremo Suma 7 goles entre la Liga y la Copa. Los logrados ante el Granada B y el Jumilla tuvieron una incidencia directa en el resultado final y se convirtieron en seis puntos. Santi Jara. Extremo Marcó dos goles vitales ante el Extremadura y el Badajoz cuando no estaban ni Curto ni Elady. El de Almendralejo fue de bella factura. El último llegó una semana después, ante el Badajoz. Supuso el 1-0 final y como Elady, Santi Jara dio seis puntos de forma directa al Murcia de Salmerón.

El delantero tarraconense, antes de lesionarse, fue clave para el equipo grana, tanto en la Liga como en la Copa. Curto, que se rompió el 15 de octubre en el duelo ante el Marbella, había anotado hasta entonces 3 goles en la Liga y 6 en la Copa, siendo determinante en partidos como el del Villanovense, Racing de Ferrol y Cacereño, entre otros. Elady, apagado al principio de temporada, tomó su relevo e hizo de delantero centro para solventar varias situaciones complicadas. Sus goles, jugando como '9' de referencia, también fueron vitales para sumar puntos. Como los dos que logró frente al Granada B el pasado 29 de octubre (2-0) y el que anotó ante el Jumilla el 5 de noviembre, en un choque que acabó con victoria grana por 1-0.

Y cuando Elady fue sancionado y el Murcia parecía quedarse sin referencia arriba, apareció Santi Jara para marcar otros dos goles que se transformaron de forma directa en seis puntos. El primero, en Extremadura, en un choque que acabó ganando el Murcia sobre la bocina con un tanto brillante del extremo manchego, y solo una semana más tarde ante el Badajoz en la Nueva Condomina (1-0).

La conclusión es que, por mucho que Biel Ribas sume 390 minutos sin encajar un gol, que en los últimos cuatro partidos el Murcia haya dejado su puerta a cero y que los de Salmerón hayan sumado 20 de los últimos 30 puntos, si Chamorro no se pone el disfraz de Curto es difícil que ayude al Murcia a llegar al 'playoff'. No es el único que puede dar más, pero este es su momento para triunfar.

Cuatro puntos en los derbis

El Murcia no ha estado acertado en la primera vuelta de la competición en lo que a derbis regionales se refiere. En los cuatro que ha disputado el equipo grana en la primera fase de la Liga, solo ha sido capaz de ganar al Jumilla por la mínima y en la Nueva Condomina. Fue gracias a un gol de Elady. Después sumó un paupérrimo empate ante el Lorca Deportiva, que llegó al estadio grana como colista. Además, perdió contra el UCAM, también en su estadio, por 1-2, y sucumbió en el Cartagonova por 2-1, en el único de los cuatro derbis que ha jugado el Murcia en la primera vuelta lejos de su estadio.

En una hipotética clasificación regional, el líder en los derbis regionales sería el Cartagena de Monteagudo, ya que ha sumado 12 puntos de 12 posibles tras ganar al propio Murcia, UCAM, Jumilla y Lorca, los tres últimos a domicilio. El equipo universitario, por su parte, ha logrado 9 puntos de 12 posibles, tras ganar al Murcia, Jumilla y Lorca Deportiva, mientras que el Jumilla de Pato solo consiguió doblegar al Lorca de Mario Simón en el municipal de La Hoya. El equipo blanquiazul, por último, solo sumó un punto en los enfrentamientos contra sus vecinos, logrado el pasado domingo en la Nueva Condomina. Eso sí, ha estado cerca de sumar, al menos, dos más. El pasado 8 de octubre, cuando visitó La Condomina, cayó en el último momento ante el UCAM con un gol de Jony en el minuto 89. Y también en su último partido en el Artés, cuando Chavero marcó el 1-2 para el Cartagena sobre la bocina.