Sanlúcar: «Echar al técnico no siempre es la mejor solución» Karanka hizo ayer de técnico al estar sancionado Sanlúcar. / Vicente Vicéns / AGM El gaditano afirma que con los dos últimos cambios de entrenador en el Real Murcia «no se consiguieron los objetivos» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 2 octubre 2017, 07:57

El empate del Mérida en la Nueva Condomina ha puesto a Manolo Sanlúcar, entrenador del Real Murcia, al borde del precipicio. La mala imagen que mostró el conjunto pimentonero vino acompañada de las quejas de la afición. El público se volvió al palco varias veces a raíz del gol de los visitantes y pidió la marcha del técnico andaluz. Sanlúcar entendió las críticas recibidas: «Me parece normal que la afición pite porque quiere que su equipo gane. En el cuerpo técnico vamos a trabajar para que los aficionados, cuando llegue mayo y junio, sean felices», explicó.

El preparador murcianista volvió a transmitir tranquilidad cuando fue interpelado sobre su continuidad en el banquillo: «No temo por mi puesto. Nunca lo he hecho. La dirección deportiva siempre me ha trasladado su confianza. No hay que olvidar que estamos en la jornada 7 y queda mucho todavía. Además, con los dos últimos cambios de entrenador en el Murcia no se consiguieron los objetivos. Echar al técnico no siempre es la mejor solución. Lo importante es sacar buenos resultados».

El conjunto murcianista vio trastocados sus planes contra el Mérida por los problemas físicos de varios jugadores. Sanlúcar detalló que «todos los cambios que hemos hecho han sido obligados porque Xiscu se dobló el tobillo, Carnicer recibió un rodillazo en el costado y Chamorro tuvo problemas en los gemelos porque venía de no jugar mucho». Además, Pedro Martín no entró en la convocatoria porque tuvo problemas en el entrenamiento del jueves y no se recuperó para llegar en óptimas condiciones al choque.

El entrenador no ocultó que el resultado fue «decepcionante» y apostilló que «el Mérida olió nuestro miedo a perder la victoria», y se aprovechó de ello para empatar.