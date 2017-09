Sanlúcar no resuelve el rompecabezas Manolo Sanlúcar, en una rueda de prensa. / Javier Carrión / AGM El entrenador del Real Murcia ya ha alineado a veinte futbolistas en las primeras seis jornadas, aunque todavía no ha logrado armar un equipo sólido. Santomé y Nadjib son los únicos jugadores de la primera plantilla grana que no han debutado todavía en la Liga ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 30 septiembre 2017, 02:59

El Real Murcia no ha empezado como todos esperaban. Después de reunir a jugadores experimentados y colgarse el cartel de máximo favorito para ser campeón de grupo, la realidad dicta que los granas solo han ganado un partido en las seis primeras jornadas de Liga. El equipo está a 8 puntos de la cabeza y las dudas sobre la continuidad de Manolo Sanlúcar como técnico se acrecientan. Alcanzar la cuarta ronda de la Copa sirve de coraza a un técnico que lo intenta todo por cambiar la dinámica de su equipo. Desde que empezó el campeonato, los pimentoneros han cambiado de once titular en cada partido.

Frente al Écija, en la Nueva Condomina, en la primera jornada liguera, Sanlúcar apostó de inicio por Ribas, Vega, Orfila, Álex Ortiz, Forniés, Armando, Carnicer, Llorente, Santi Jara, Molinero y Curto. Desde entonces, las entradas y salidas de jugadores han sido una constante. En la segunda jornada en Huelva debutó como titular Pedro Martín y lo hizo saliendo desde el banquillo Xiscu. Contra El Ejido, y tras escuchar a jugadores con peso específico en el plantel murcianista, Sanlúcar varió también el dibujo táctico y comenzó a jugar con dos delanteros al mismo tiempo que olvidó el fútbol de toque para apostar por un juego más directo.

En el partido disputado en Melilla debutó como titular Juanra y también salió desde el principio por primera vez Xiscu. Los cambios también llegaron al derbi contra el UCAM. En la Nueva Condomina tuvo su estreno como titular esta temporada Elady. En el último compromiso liguero en el campo del Villanovense se estrenaron en el once titular David Mateos, en defensa, y Juanma Bravo, en el centro del campo. También debutó en Liga saliendo desde el banquillo Jordan Domínguez. En Villanueva acabaron en el campo jugadores de los que Deseado Flores, director deportivo del Murcia, espera mucho. Son los casos de Juanra, David Sánchez, Xiscu, Elady y los mencionados Mateos y Juanma. Pero el resultado fue el mismo: un empate insulso.

Las cuentas: «Necesitamos sumar de tres en tres para llegar al último cuarto del campeonato con opciones de ser campeones»

Defensa: «Haber encajado a estas alturas seis goles es una barbaridad»

Estado de ánimo: «Debemos procurar que no nos ataque la ansiedad y la necesidad que tenemos de vencer»

De esta manera, Sanlúcar lleva empleados en Liga a veinte futbolistas. Solo quedan por estrenarse Santomé y Nadjib. El primero lo ha jugado todo en la Copa y el segundo es el único que todavía no ha debutado; un aspecto que miran con recelo desde Tenerife porque el equipo isleño cedió a su canterano al Murcia con la intención de que dispusiera de minutos de competición y adquiriera rodaje. Nadjib llegó a jugar esta temporada en Segunda en la primera jornada que el Tenerife disputó contra el Real Zaragoza.

A pesar de los continuos vaivenes en las alineaciones, Sanlúcar ha dejado huellas que sirven para detectar cuál es su núcleo duro. En él se encuentran ocho jugadores. Los que más destacan son el portero Biel Ribas y el defensa Orfila. Han sido titulares siempre en la Liga. Asimismo, dejaron solo una vez el once titular Forniés y Álex Ortiz en la zaga; Armando y Santi Jara en la zona ancha y Curto y Pedro Martín en el ataque.

Contra el Mérida, el entrenador del Real Murcia seguirá buscando su equipo ideal. En el choque de mañana no podrá ocupar Sanlúcar su puesto en el banquillo porque cumplirá el primero de los dos partidos de suspensión que deberá asumir por su expulsión en Villanueva de la Serena.

Las cuentas del técnico

Para preparar el partido ante el Mérida que entrena el ex jugador pimentonero Medhi Nafti el Murcia comenzó a trabajar el miércoles, tras disfrutar de dos días de descanso la plantilla. «Veníamos de dos semanas sin descansar y estaba planificado que si alcanzábamos la cuarta ronda de la Copa descansaríamos dos días porque hemos tenido 9 partidos oficiales en muy poco tiempo», aclaró ayer Sanlúcar. El técnico demostró tener claro su estrategia para acabar llevando al Murcia al primer puesto: «Necesitamos ganar, sumar de tres en tres y, así, llegar al último cuarto del campeonato con opciones de acabar campeones».

El entrenador no escondió que la plantilla está sufriendo en ocasiones al ver que no están saliendo las cosas como se esperaban en un principio: «Después del partido en el campo del Villanovense el equipo estaba triste porque hicimos una mala primera parte, aunque mejoramos algo en la segunda, pero ahora los jugadores tienen muchas ganas de ganar y debemos procurar que no nos ataque la ansiedad y la necesidad que tenemos de vencer».

Uno de los aspectos que se están convirtiendo en el talón de Aquiles del equipo pimentonero es la endeblez defensiva. El conjunto murcianista ha encajado gol en todos los encuentros de Liga y Copa, menos en Melilla. Sanlúcar no rehuyó ayer el debate sobre esta cuestión: «Llevar encajados a estas alturas seis goles en contra es una barbaridad. Es cierto que algunos tantos en contra son accidentes, como el de la última jornada en Villanueva, pero debemos tener más seguridad con el balón». Aún así, apuntó que «estamos mejorando en el repliegue tras pérdida que es algo que nos estaba costando lograr también».

Visita a Prometeo

Por otra parte, Deseado Flores y los jugadores de la primera plantilla del Murcia Santi Jara y Elady visitaron ayer las instalaciones que tiene en el municipio de Torre Pacheco la Asociación Prometeo. Esta organización engloba a padres de hijos discapacitados psíquicos, físicos o sensoriales. Los representantes murcianistas repartieron material deportivo de la entidad y entradas para el partido contra el Mérida. La visita se encuadró dentro de los actos del área social del club. Con anterioridad, el equipo selló también acuerdos de colaboración con la Universidad de Murcia y con el Colegio de Abogados. En el futuro la entidad espera cerrar nuevas alianzas.