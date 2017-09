La segunda línea pide paso tras la Copa Juanma, en el choque ante el Olot de la Copa. / Guillermo Carrión / AGM Jugadores como Juanma Bravo, David Mateos, Xiscu, Juanra y Fran Carnicer aprietan para ser titulares también en la Liga La buena actuación de teóricos suplentes en la competición del 'ko' pone en peligro la jerarquía de algunos pesos pesados del vestuario grana JOSÉ OTÓN Murcia Viernes, 22 septiembre 2017, 07:53

Dijo Manolo Sanlúcar antes del choque contra el Olot que una vez que el Real Murcia disputara la tercera ronda de la Copa del Rey sería el momento de perfilar el verdadero once titular del equipo grana para la Liga, competición en la que debe centrar todos sus esfuerzos esta temporada, y en la que el único objetivo es el ascenso. Su frase, aunque puede pasar desapercibida en un primer momento, es una declaración de intenciones respecto a los planes que tiene el preparador gaditano para el futuro inmediato. También un aviso para algunos futbolistas que pueden caer a la suplencia si no mejoran su nivel.

Con una plantilla de 22 jugadores en la que todos sus integrantes tienen nivel para jugar en los equipos de la zona alta de la Segunda B, Sanlúcar debe tomar decisiones importantes para armar un bloque de garantías, con lo mejores jugadores del equipo que ha ido utilizando en la Copa del Rey y los que se salvan de los que juegan en la Liga. Cabe recordar que la competición copera no vuelve hasta el 25 de octubre y que de aquí a entonces el Murcia jugará cuatro partidos: ante el Villanovense, el Mérida, el Marbella y el San Fernando, en los que tiene que recuperar el terreno perdido con los equipos que están en lo más alto.

El entrenador del Real Murcia debe demostrar su personalidad y, quizás, sentar en el banquillo o mandar a la grada a algunos pesos pesados que partían inicialmente como titulares. Ello conllevaría dar la alternativa a algunos jugadores de la segunda línea grana que han demostrado en la Copa del Rey que pueden tener sitio también en la Liga. Uno de los futbolistas con más posibilidades es David Mateos, el penúltimo fichaje de Deseado Flores, que llegó desde la Liga norteamericana. Mateos, que aterrizó en el equipo grana tras ocho meses sin jugar, se ha ido poniendo en forma, poco a poco, jugando solo los miércoles.

LOS PROTAGONISTAS Juanra. Lateral Ha ido de menos a más y se ha hecho con el puesto de Fede Vega. Serio y cada vez más afinado. David Mateos. Central Vital para Sanlúcar. Notable en el juego aéreo y hábil en el corte. Está cogiendo la forma. Xiscu. Extremo Ha actuado de lateral zurdo en la Copa y ha dejado buen sabor. Puede quitar el puesto a Forniés. Fran Carnicer. Centrocampista No ha tenido sitio en el 'once' de la Liga, aunque en la Copa ha sido clave. Tiene visión de juego. Juanma Bravo. Centrocampista Aunque aún no ha debutado en la Liga, disputó de principio a fin los tres partidos de la Copa. Ha demostrado personalidad y valentía, y a partir de ahora peleará con Armando y David Sánchez por un puesto como titular.

Todavía no ha debutado en la Liga, pero ha jugado los tres partidos de Copa como titular. Para Sanlúcar Mateos es una prioridad por su jerarquía en el juego aéreo y por su contundencia defensiva. El entrenador del Murcia ya intentó llevarlo a Melilla hace más de quince días, pero el central no llegó a tiempo. Tampoco para el choque contra el UCAM. Para el duelo contra el Villanovense apunta a la titularidad. Todo hace pensar que su pareja será Álex Ortíz, que descansó contra el Olot. El gran damnificado podría ser Pedro Orfila, que no ha estado fino en los últimos partidos ligueros.

Laterales jóvenes y atrevidos

En la línea defensiva otro de los jugadores que ha ido ensanchando su crédito es Juanra, el defensa polivalente de 22 años que llegó al club grana desde el Atlético de Madrid. Aunque en su arranque en la pretemporada se mostró nervioso, ha jugado los tres partidos de Copa y también dos partidos de Liga, sustituyendo a Fede Vega, lesionado. Parece cada vez más afianzado en el 'once' de la Liga y hasta se permite dar asistencias de gol. Otro de los jugadores que ha utilizado la Copa para reivindicarse es Xiscu, que puede pasar de jugador revulsivo a titular. Sanlúcar, para dar descanso a Forniés, colocó a Xiscu en la Copa como lateral izquierdo, una posición que no es la suya. Fue titular tres veces en el trofeo del ko y una en la Liga. Ante la escasa aportación de Forniés, no es descartable que Xiscu le quite el sitio ante el Villanovense el próximo domingo, sobre todo teniendo en cuenta su capacidad para incorporarse al ataque.

Donde también podría haber cambios para el choque frente al club extremeño es en el centro del campo grana. Sobre todo, teniendo en cuenta que el último partido liguero acabó con victoria del UCAM en la Nueva Condomina por 1-2. Mientras que David Sánchez parece intocable por su jerarquía, Armando podría dejar su sitio el próximo fin de semana a Juanma Bravo, una de las perlas de la cantera grana. El mediocentro de 19 años ha jugado los tres partidos de la Copa del Rey al completo y, aunque frente al Olot no estuvo especialmente brillante, ante el Ferrol y el Cacereño demostró su fortaleza, valentía y profundidad. Sanlúcar debe buscar soluciones en esta demarcación ya que al Murcia le cuesta jugar el balón con criterio y sus pases son siempre horizontales y poco productivos.

En esta posición también puede aparecer Carnicer, que ha jugado como titular los tres partidos de Copa y solo uno de Liga, aunque contra el Olot se retiró con molestias.