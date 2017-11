A siete puntos del líder, pero mejor que hace un año

Las palabras de ánimo y de agradecimiento de Salmerón hacia sus jugadores tras acabar el derbi del pasado sábado denotan que en el vestuario grana hay una confianza que hace un mes no existía, y el convencimiento de que tarde o temprano el Murcia se acercará a los puestos de 'playoff'. El conjunto murciano hizo un buen partido, aunque no estuvo acertado en ninguna de las dos áreas. No obstante, tras catorce jornadas disputadas y después de sumar una derrota tras tres jornadas invicto y sin encajar un gol, tiene motivos para soñar con seguir escalando.

Acabará la jornada catorce a 7 puntos del líder, una cifra bastante menor que el año pasado por estas fechas. De hecho, por aquel entonces, el Murcia acabó la jornada 14 en el undécimo puesto de la clasificación tras perder ante el Mancha Real por 3-1 y separado del líder en once puntos. Era el 13 de noviembre de 2016 y el líder entonces era un Cartagena que estaba en la cima de la tabla con 26 puntos.

El equipo grana, que ha notado una mejoría con la llegada de Salmerón, sobre todo en el apartado defensivo, tiene por delante cinco partidos clave antes del parón navideño. Además de viajar a Almendralejo el próximo fin de semana para enfrentarse al Extremadura, recibirá al Badajoz y al Lorca en casa y también se desplazará a Sevilla (Betis B) y la Línea de la Concepción para medirse al Villanovense. Un rival de los más poderosos del grupo, un filial, un equipo que pelea por meterse en el 'playoff' y otros dos que luchan por salir de la zona baja.