«Solo pedimos a Raúl Moro que nos explique qué pasa con Hacienda» Pablo Baeza. / LV Pablo Baeza Presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Real Murcia JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 27 septiembre 2017, 02:09

Han luchado por mantener con vida al Real Murcia. Plantaron cara a Jesús Samper, ayudaron a Martínez Abarca a evitar el naufragio con la puesta en marcha de diferentes medidas que hicieron posible que el club grana siga en pie. Ahora piden transparencia a Raúl Moro. Como Asociación de Accionistas y ante la negativa del extremeño de explicar cuál es su plan, han decidido abandonar el Consejo, a pesar de que los dos representantes que ellos mismos designaron, Enrique López y Stefan Settels, se quedan a título personal.

-¿Por qué este divorcio con el Consejo de Moro?

-Nunca aspiramos a estar en el Consejo. Solo ayudamos a buscar una transición tras Samper. Incluso ayudamos al grupo de Moro suministrando toda la información económica antes de que entraran. Fuimos fundamentales para que saliera adelante la ampliación de capital y el reconvenio de acreedores.

-¿Por qué este divorcio?

-Dejamos un tiempo prudencial de siete meses a Moro, tras su llegada, antes de pedirle por carta en julio que nos explicara cuál es su plan para mantener al Murcia vivo y qué pasaba con la deuda de Hacienda y la Seguridad Social, el mayor problema del club. Sabemos que no se están pagando retenciones ni IVA. Pero no hemos recibido respuesta. No podemos mantener a nuestra asociación en un Consejo que no es capaz de explicar qué planes tiene.

-¿Qué pasos va a dar la AAMRM próximamente?

-Seguiremos exigiendo a Moro que haga lo que dijo que iba a hacer, respecto a Hacienda. De nada sirve ascender a Segunda si no hay un acuerdo con Hacienda. Es un requisito fundamental para inscribirte en el fútbol profesional. Si no llega este acuerdo, no habrá salvación para el Murcia.