Real Murcia La solución pactada, cada vez más lejos Mauricio dice que Gálvez «es un irresponsable» y desvela que le pidió 400.000 euros por salir del Murcia

El pasado miércoles el Consejo Superior de Deportes (CSD) autorizó la adquisición del paquete accionarial que el empresario mexicano Mauricio García de la Vega adquirió del expresidente del Real Murcia Raúl Moro, al ejercer de forma legal el 7 de marzo una opción de compra que aparecía recogida en el contrato privado que el centroamericano y el extremeño suscribieron el 13 de diciembre de 2017. Un laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 31 de julio avaló la compra aplicada por Mauricio García y condenó a Moro a llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para el traspaso a Iconos Nacionales, empresa de De la Vega, del 84 por ciento de las acciones del Real Murcia que estaban en poder de Moro desde que en el verano de 2017 abonó 150.000 euros por ellas a Gonzalo Samper.

El caso es que el mismo día que el CSD dio el visto bueno a la inscripción de las acciones del Murcia a nombre de la empresa de Mauricio García el actual presidente murcianista, Víctor Gálvez, le puso encima de la mesa al mexicano, según dijo este ayer, una oferta en virtud de la cual, si este último pagaba al empresario de Orihuela 400.000 euros, podría retomar el control en el club grana tal y como ha reconocido el TAS. Sin embargo, De la Vega rechazó el ofrecimiento.

La existencia de la oferta la desveló ayer el exagente de futbolistas en una carta que trasladó al murcianismo y en la que señaló que «Gálvez sabe que está acorralado por la justicia al desafiar al TAS, a la Real Federación Española de Fútbol y al CSD. No ha podido ganar ningún recurso legal y tiene claro que no podrá diluir mi participación accionarial».

De la Vega envió ayer un notario a la Nueva Condomina, donde se negaron a inscribirlo en el libro de socios

Mauricio García de la Vega está llevando a cabo una estrategia orientada a volver al Real Murcia como dueño y poder desarrollar su modelo de gestión. Dentro de los pasos que está dando el exgestor grana, ayer se produjo el último capítulo cuando un notario contratado por él se personó en la Nueva Condomina para solicitar la inscripción de De la Vega en el libro de socios de la entidad pimentonera. Para defender su petición, el notario exhibió el contenido del laudo dictado por el TAS en el que se le dio la razón al mexicano en el procedimiento que abrió contra Raúl Moro.

No obstante, el equipo de Gálvez no dio tampoco ayer su brazo a torcer y no permitió la inscripción de De la Vega como dueño. Al respecto, el comunicado hecho público por el americano recogió que «si el Consejo de Administración decide no inscribir mis acciones tendrá que asumir responsabilidades penales. Gálvez está metiendo en problemas a su propio hijo. En un lío muy gordo. Es un irresponsable que ya ha demostrado que está incapacitado para dirigir un club de fútbol como es el Real Murcia. Este es un mundo que él desconoce totalmente».

Moro señala que «mientras tenga fuerza y esté vivo» no permitirá la entrada en el club del mexicano

Los abogados de Mauricio García consideran que, si el equipo de Gálvez no depone su actitud y sigue negando la inscripción del mexicano como dueño grana, el vicepresidente y director general del club, Víctor Valentino Gálvez y el secretario, Francisco Roberto Cases, pueden ser acusados de cometer administración desleal. En su comunicado de ayer, De la Vega dice: «Víctor, si de verdad sientes al el Real Murcia por encima de tu propio ego y vanidad, deja de perjudicar a su escudo que tanta historia tiene detrás y acepta negociar un salida digna. Evítate la vergüenza de ser forzado a salir por las autoridades, porque la justicia lleva su tiempo, pero al final llegará».

De la Vega ha transmitido a su núcleo de confianza que va a seguir con su estrategia judicial para recuperar el control del Real Murcia. De este modo, no descarta solicitar al Consejo de Administración la convocatoria de una Junta de Accionistas Extraordinaria para que se nombre a nuevos consejeros. En caso de que Gálvez no atienda esta petición, Mauricio García podrá acudir a un juzgado de lo Mercantil y exigir la convocatoria de esa junta, siendo el órgano judicial el que nombraría al presidente y al secretario de la sesión.

Otra vía que puede seguir el empresario mexicano, tal y como apuntó ayer a 'La Verdad' el experto en derecho deportivo Francisco Idáñez, es iniciar un 'exequátur'. Es decir, el procedimiento que está contemplado para la autorización de la ejecución de un laudo dictado por un tribunal internacional en España en el caso de que la parte contraria, en este caso Moro y los Gálvez, se nieguen a ejecutar lo que recoge el laudo dictado por el TAS.

Este proceso de homologación los abogados de De la Vega deberán solicitarlo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque la empresa que debe ceder las acciones del Murcia al mexicano es Corporación Empresarial Augusta, mercantil de la que Raúl Moro es el administrador único según la información que obra en poder del Registro Mercantil de Sevilla y que tiene su sede social en la localidad sevillana de Tomares. Los abogados de Moro podrían oponerse a este procedimiento cuando se les dé traslado, pero la ley recoge unos supuestos muy limitados para oponerse al 'exequátur'.

Promete continuidad

Por otra parte, Mauricio García también trasladó ayer un mensaje de sosiego a la afición murcianista. Dijo que «en el aspecto deportivo la afición puede estar muy tranquila. Para este campeonato buscaré darle continuidad a lo bueno del plantel y de las oficinas. No me dedico a estar fanfarroneando ni a fabricar circos».

El que también rompió ayer su silencio tras 15 días sin pronunciarse públicamente fue Raúl Moro. En su cuenta de Twitter se dirigió a De la Vega y le advirtió que «mientras tenga fuerza y esté vivo lucharé para que no vuelvas a entrar en el Real Murcia. Todavía no he dicho mi última palabra en los juzgados».