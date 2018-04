Sin taquilla en la mejor entrada Zona con el cartel y el expositor de la peña Los Coloraos. / Javier Carrión / AGM Pablo Martínez Abarca embarga la recaudación del choque ante el Betis ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 30 abril 2018, 09:17

La derrota ayer del Real Murcia frente al Betis Deportivo no solo dejó como consecuencia que los granas no podrán acabar la liga regular como campeones de grupo y tendrán muy difícil lograr la segunda plaza. También implicó que Forniés, David Mateos y Fran Carnicer no podrán jugar el partido de la próxima jornada el domingo en el campo del Lorca Deportiva. Todos ellos vieron en el choque de ayer la cartulina amarilla y cumplirán un choque de sanción.

La baja de Forniés será la más sensible, ya que está siendo uno de los pilares del Murcia esta temporada junto a otros compañeros como Biel Ribas y Pedro Orfila. En el cuadro que entrena José María Salmerón también vieron cartulina otros futbolistas como Elady y Carlos Martínez, pero en este caso no tendrán que cumplir ninguna sanción. Además, Jordan, Pedro Martín y Santi Jara se encuentran igualmente a una tarjeta de ser sancionados, por lo que podrían perderse la última jornada contra el Linense en caso de ser amonestados esta semana en Lorca.

El Murcia también estará esta semana pendiente de sus jugadores tocados. Es el caso de Molo, Ongenda y Pallardó. La baja del primero puede conllevar problemas para diseñar el once titular del equipo al no poder jugar tampoco Forniés y Mateos, todos futbolistas defensivos. Las bajas en la primera plantilla pueden abrir las puertas de la convocatoria para jugar en Lorca a integrantes del Imperial como Escribano, Renato y Gabriel Silva.

Por otra parte, la carrera por la presidencia de la Fepemur se trasladó ayer a los aledaños de la Nueva Condomina. Pablo Guzmán, Patricio Martínez y José Almansa son los candidatos que comparecerán en los comicios que se celebrarán el 10 de mayo. Hoy las distintas peñas deben comunicar al comité electoral la delegación de voto con los datos de sus dos integrantes que votarán en las elecciones. Personal de la candidatura de Almansa, presidente de la peña Los Coloraos, estuvo repartiendo ayer en las inmediaciones de la puerta 6 del estadio grana unos folletos donde se recogían en 15 puntos los ejes centrales de su programa electoral. El candidato apuesta, por ejemplo, por incrementar los ingresos de la Fepemur en 5.000 euros, modificar los estatutos para que puedan participar en las elecciones más votantes y lograr patrocinadores con los que cerrar patrocinios y promociones.

La Nueva Condomina registró ayer contra el Betis Deportivo la mejor entrada de la temporada con 13.901 espectadores. La recaudación de la taquilla se la quedará el abogado Pablo Martínez Abarca, hijo del expresidente grana, quien reclama al club grana el cobro de 6.411,20 euros. El Juzgado de lo Social número 1 de Murcia comunicó a la entidad pimentonera que se iba producir el embargo. El aviso lo recibió María Dolores Alcolea en calidad de secretaria del Consejo.