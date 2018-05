Taquillas abiertas a partir de las 12 horas en busca del lleno total

El Real Murcia quiere colgar el cartel de 'No hay billetes' para el duelo de esta tarde. Para ello, abrirá de nuevo las taquillas a partir de las 12.00 horas y hasta que comience el encuentro. Los abonados podrán disfrutar hasta el final de la promoción que les permite comprar dos entradas a precio rebajado, aunque los socios que a las 14.00 horas de hoy no hayan retirado su abono, perderán su sitio, que podrá ser adquirido por cualquier aficionado, sea socio o no. En la tarde de ayer la entidad grana cerró las taquillas con 22.200 entradas vendidas y hoy buscará el lleno.

Ingresos embargados

El Real Murcia ha recibido esta semana notificaciones de embargo por valor de 68.520,93 euros de diferentes acreedores como el exjugador Pedro, el exrecuperador del equipo José Antonio Molina y una exempleada del club grana, entre otros, aunque los actuales dirigentes de la entidad respondieron al embargo alegando que esta taquilla estaba reservada para los empleados del club, que la pasada semana hicieron un reconocimiento de deuda ante notario con este fin. Habrá que ver qué dice la Justicia.

Hacienda también ha aprovechado que el club grana recibirá diversos ingresos atípicos para embargar. De hecho, la entidad pública también ha bloqueado los casi 30.000 euros de las entradas suministradas por el Murcia para la afición ilicitana, además de los cerca de 45.000 euros que cobraría el Real Murcia por derechos de televisión en esta primera eliminatoria.

El último embargo ejecutado fue el del abogado Pablo Martínez Abarca en el choque frente al Betis Deportivo. Este recibió 550 euros por la venta de 173 entradas, según la información suministrada por el Murcia al Juzgado, pese a la entrada de 13.901 espectadores.