Real Murcia Tarde de pruebas en el Artés Elady se escapa de Juanjo en el choque entre el Murcia y el Lorca de la primera vuelta. / Nacho García / AGM Salmerón podría apostar por la segunda unidad ante el Lorca Deportiva, tras decir adiós al liderato y a dos semanas del 'playoff' JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 6 mayo 2018, 08:04

José María Salmerón tendrá que hacer hoy de entrenador equilibrista en el choque frente al Lorca Deportiva. Por un lado, el penúltimo partido de la liga regular tiene apenas valor en la tabla clasificatoria y se presenta como una gran oportunidad para que los futbolistas del plantel grana con menos minutos se puedan reivindicar antes del 'playoff'. Pero al mismo tiempo, el Real Murcia llega al derbi del Artés Carrasco tras perder una semana antes en la Nueva Condomina ante el Betis Deportivo, otro descendido a Tercera, y no le sentaría bien perder dos semanas consecutivas ante rivales de la zona baja, y más teniendo en cuenta que en el duelo contra el Lorca Deportiva existe rivalidad regional y no le hará mucha gracia a su afición perder contra un vecino.

Por lo tanto el técnico grana intentará tirar hoy de un once titular de garantías, capaz de llevarse los tres puntos ante un rival contra el que se estrelló en la primera vuelta y al que no pudo hacerle ni un gol. El entrenador almeriense no puede contar con Pallardó, que no está bien físicamente, ni tampoco con David Mateos, David Forniés ni Fran Carnicer, que tendrán que cumplir un partido de sanción tras recibir la quinta tarjeta amarilla la pasada semana. Los tres descansaran hoy y, aunque puedan tener minutos la próxima semana contra la Balompédica Linense en la despedida de la primera fase de la temporada, aprovecharán para llegar limpios al 'playoff'.

En una situación parecida se encuentran Jordan Domínguez, Santi Jara y Pedro Martínez, tres futbolistas granas que están al borde de la suspensión y que podrían aprovechar el duelo del Artés Carrasco para ver la quinta amarilla, descansar ante el Linense y también llegar limpios a la primera eliminatoria en la lucha por el ascenso de categoría. El que no estará listo para seguir disfrutando de minutos con la camiseta grana será Pallardó, que apenas acumula 86 minutos con la camiseta grana desde que llegó en el mercado invernal. El centrocampista valenciano, llamado a ayudar al equipo grana en el tramo final de la temporada, solo ha podido dejar algunos detalles de su calidad en cuatro partidos ligueros, sobre todo cuando jugó 28 minutos ante el Granada B y Las Palmas Atlético.

Dos regresos

Sin embargo, hay dos futbolistas que podrían volver a sonreír en el Artés Carrasco. Además de jugadores como Jordan Domíngez, Santomé o Juanma, que podrían tener minutos de nuevo con el Real Murcia y que se han convertido en la segunda unidad del equipo grana, los nombres propios para este choque son Ongenda y Xiscu. El centrocampista francés podría tener sus primeros minutos como jugador grana tras varios meses de puesta a punto y alguna lesión muscular, mientras que el exjugador del Zaragoza no ha podido jugar desde el pasado 1 de octubre, cuando disputó 27 minutos contra el Mérida en la Nueva Condomina. Xiscu podría ocupar la posición de lateral izquierdo tras más de siete meses de recuperación.