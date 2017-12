Tierra hostil para los equipos de la Región

«Yo prefiero jugar en estadios grandes»

José María Salmerón, entrenador grana, no escondió ayer la predilección de que sus equipos jueguen, a ser posible, en estadios grandes, con independencia de que sea como local o visitante. «Yo lo prefiero», admitió. El escenario en el que tendrá que desenvolverse mañana el Real Murcia no cumple con los deseos de su entrenador. El técnico de Almería reconoció no conocer el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol del Betis, lugar en el que jugarán los granas. El preparador andaluz lamentó que no puedan estar aficionados murcianistas. «Eso no es bueno», señaló. En su opinión, «la Segunda B se debe tomar con más seriedad».