«Hay que trabajar más en defensa, encajamos goles con demasiada facilidad» José María Salmerón imparte órdenes en San Fernando. / LOF Al igual que Vicente Mir la pasada temporada, Salmerón se estrena con derrota en San Fernando y encajando tres goles ALBERTO GÓMEZ Lunes, 23 octubre 2017, 07:47

No tuvo José María Salmerón el estreno que hubiera deseado al frente del Real Murcia. Como le sucedió a Vicente Mir en marzo, el técnico de Almería perdió su primer partido como entrenador grana. También lo hizo en San Fernando e, igualmente, encajando tres goles. Al nuevo preparador murcianista no le gustó su equipo desde el principio. Reconoció que «no hemos encarado bien la primera parte. No hemos generado ocasiones de gol y el estado que presentaba el campo nos ha obligado a abusar mucho del juego directo».

Para Salmerón, «con el 1-0 en contra nos entró el nerviosismo». Sobre esta acción, amplió que «el primer gol nos lo marcan por una pérdida tras un saque de esquina que tuvimos a favor. La acción estuvo muy mal defendida».

Los problemas para defender del Murcia también volvieron a quedar al descubierto en el segundo gol del San Fernando. El entrenador murcianista dijo al respecto que «la jugada del 2-0 también está muy mal defendida». Sobre el 3-2 que cerró el partido, Salmerón lamentó que «nos ha faltado cabeza fría para no encajar el tercer gol. No debimos hacer una falta cerca del área que nos ha costado el partido». El entrenador admitió que «el rival nos hizo daño con la velocidad de sus jugadores de arriba. También nos ha faltado hacernos al terreno de juego».

A los granas les toca ahora centrarse en la Copa, en una semana en la que acabarán recibiendo al filial del Granada «Nos ha faltado tener la cabeza fría», se queja el nuevo entrenador del Murcia sobre el tercer tanto de los gaditanos

Encajar tantos goles es una cuestión que perturba sobremanera al entrenador almeriense. En San Fernando manifestó que «es muy difícil ganar encajando tres tantos en contra». En la misma línea, apostilló que «con el tercer gol del rival era ya imposible ganar». Salmerón reconoció que «me preocupa que siempre hayamos ido con el resultado a remolque; tenemos que trabajar mucho el aspecto defensivo porque estamos encajando goles con demasiada facilidad». El técnico no escondió que el Murcia tiene por delante «una semana complicada» por tener que jugar mañana contra el Barcelona en Copa. El entrenador apostó por «dar confianza a la gente» porque «tenemos muchos aspectos negativos que mejorar».

Ayer se consumió el primer cuarto del campeonato y el Murcia lo completó logrando 10 puntos en otros tantos partidos. El conjunto pimentonero ocupa el puesto de promoción de descenso a Tercera, empatado con El Ejido. Los almerienses bajarían de categoría. El objetivo marcado por la directiva que preside Raúl Moro le queda a la plantilla murciana a 9 puntos, ventaja que tiene el Écija (líder) con respecto a los granas. Melilla, Cartagena, Extremadura y UCAM se reparten los puestos del segundo al quinto. Todos tienen 18 puntos, 8 más que el Murcia.

A los hombres de Salmerón le vienen dos semanas plagadas de partidos. Primero, se medirán al Barcelona en Copa y recibirán al Granada B en una nueva jornada de Liga. En noviembre, disputarán otras dos jornadas en los primeros cinco días.