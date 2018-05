Tres grietas que tapar de cara al 'playoff' Salmerón, el domingo, en el partido con el Betis Deportivo. / V. Vicéns AGM Recuperar la solidez atrás, buscar una alternativa a Chrisantus y un cerebro en la medular, las claves. El equipo grana maneja con comodidad los duelos en los que se adelanta en el marcador, pero carece de ideas para romper las defensas contrarias JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 2 mayo 2018, 07:23

El Real Murcia cerró el mes de abril sumando 9 de los 12 puntos que disputó en las últimas cuatro semanas de competición, aunque después del traspiés frente al Betis Deportivo ya solo puede agarrarse a los seis partidos de 'playoff', la ruta más larga para llegar al fútbol profesional. El equipo grana, que con Salmerón encontró a partir de la jornada 10 la fiabilidad y la contundencia que no tuvo con Sanlúcar y Basadre, tiene dos semanas antes de que arranquen las eliminatorias de ascenso para pulir todos los pequeños detalles negativos que no le han dejado acabar como líder.

El primero, el apartado defensivo, en el que el equipo grana ha ido perdiendo fuerza en sus últimas apariciones. De hecho, los granas, que asentaron gran parte de su remontada en su capacidad para dejar su puerta a cero, han encajado 6 goles en las cuatro últimas semanas, un aspecto que no ha gustado al entrenador almeriense, que prefiere que los partidos se resuelvan con guarismos bajos. Salmerón, que rehuye del intercambio de golpes, vio como el Cartagena, el pasado 8 de abril, perforó la portería grana en una ocasión, mientras que en los dos siguientes encuentros fueron el Extremadura y el Badajoz los que marcaron cuatro goles a los granas y disfrutaron de varias ocasiones para aumentar sus rentas. Igual que el filial del Betis, que ganó 0-1 pero que pudo hacer más goles.

Una racha que contrasta con otros tramos de temporada en los que los granas dejaron su puerta a cero varias semanas consecutivas, lo que elevó considerablemente sus opciones de ganar. Como cuando después de perder en el Cartagonova el 11 de noviembre agarró una racha de ocho partidos (Extremadura, Badajoz, Betis Deportivo, Lorca Deportiva, Linense, Écija, Recreativo y El Ejido) en los que solo encajó dos goles. Estos, además, no fueron transcendentes en el marcador total ya que el Murcia acabó ganando ambos choques. Quizás, la mejor noticia para el técnico del Real Murcia es que la última racha de cuatro partidos encajando goles ha coincidido con la falta de algunos de sus cuatro pilares defensivos titulares. Orfila no estuvo en Badajoz y Molo, lesionado en el Nuevo Vivero, no pudo ser convocado ante el filial bético.

Falta un '9'

Hay otros dos asuntos en los que Salmerón debe pararse. Por ejemplo, la ausencia de un 'nueve' de referencia que dé relevos a Chrisantus. El nigeriano ha marcado 5 goles decisivos desde que llegó en el mercado de invierno, pero no tiene sustituto natural. Pedro Martín no es el mismo que al principio del curso ya que, a pesar de los 4 goles que ha marcado en Liga, no marca desde el 21 de enero, cuando perforó, de penalti, la portería de El Ejido. Los 11 goles de Elady no tapan esta carencia y tampoco una hipotética vuelta de Víctor Curto, que no llegaría a un nivel aceptable hasta la tercera ronda del 'playoff'.

El Real Murcia también tiene problemas cuando, con el resultado en contra o ante un rival pequeño, está obligado a llevar el peso del partido. Salmerón ha apostado por un centro del campo contundente y defensivo formado por Juanma, Armando y David Sánchez, pero ninguno de ellos es un jugador creativo y especialista en dar pases verticales y en profundidad que deriven en ocasiones de gol. La plantilla sí cuenta con jugadores de este perfil, como Fran Carnicer, Pallardó y Jordan Domínguez, aunque ninguno de ellos ha conseguido ganarse un puesto en el once titular del Real Murcia.