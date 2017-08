Real Murcia Los últimos retoques, en la defensa El que más ha jugado. El defensa Orfila, el día de su presentación. / Guillermo Carrión / AGM La próxima salida de Borja Gómez obligará al Murcia a reforzar la zaga ALBERTO GÓMEZ MURCIA. Miércoles, 16 agosto 2017, 08:05

El Real Murcia no termina de cerrar su plantilla. Después de realizar catorce fichajes y darle la vuelta al equipo como si fuera un calcetín, el plantel que tendrá a sus órdenes Manolo Sanlúcar, entrenador grana, aún necesita un último retoque. Tras comunicar al central Borja Gómez que no continuará, los movimientos en el equipo se seguirán sucediendo. El defensa madrileño de 29 años llegó a la Nueva Condomina en el último mercado invernal, después de estar sin equipo desde que acabara su vinculación con el Real Oviedo el año pasado. Estuvo a prueba en el UCAM pero, finalmente, fue Deseado Flores, director deportivo grana, quien lo trajo al Real dentro de los once refuerzos que cerró hace medio año.

Sin embargo, las lesiones y los problemas musculares han lastrado los últimos años de Borja Gómez. Con el Murcia disputó 9 encuentros, 6 como titular. Al principio de verano entraba en las quinielas para abandonar el club grana, pero su implicación y labor callada le permitieron empezar la pretemporada con el grupo. Tanto fue así que el defensa disputó 8 de los 9 amistosos, participando en 384 minutos. En los 'bolos' veraniegos jugó más que Álex Ortiz y solamente Pedro Orfila participó como central más que él. Sin embargo, todo esto no ha valido para que convenza a Sanlúcar y Flores, por lo que tendrá que buscar un nuevo destino para seguir su carrera.

La marcha de Borja Gómez deja en la actualidad al Real Murcia con cinco defensas, todos ellos fichados este verano. Como el entrenador grana acostumbra a jugar con cuatro zagueros, se hace necesario que el club fiche, al menos, a otro jugador para esa demarcación. La plantilla pimentonera cuenta con dos centrales puros como son Orfila y Álex Ortiz, y ambos se desenvuelven mejor escorados a la derecha. En ese lateral está el argentino Fede Vega y, como sustituto de este, puede actuar el joven Juanra. Sin embargo, para el lateral izquierdo el único inquilino es David Forniés. Es por ello que los murcianistas tienen muchas papeletas para incorporar a un central izquierdo que pueda servir para dar descanso al ex de la Cultural cuando la competición lo requiera. Además, al tener únicamente cinco defensas, el equipo puede quedar a expensas de sanciones, lesiones y otras vicisitudes que se planteen a lo largo del año y ante las que los granas es mejor que estén prevenidos contando con más efectivos en la zaga.

Orfila, Álex Ortiz, Fede Vega, Juanra y Forniés son los zagueros en las filas granas en estos momentos

Con experiencia

Con la marcha de Borja Gómez el Murcia libera una ficha sénior, por lo que se espera la llegada de un zaguero experto que suba la calidad defensiva del equipo. Además, el club puede incorporar a dos jugadores sub 23. Por tanto, son tres los fichajes que restan por llegar a la Nueva Condomina. Las bajas previstas son otras tres y todas tienen nombres y apellidos: Rayco, Isi y Borja Gómez abandonarán la disciplina del club para liberar las fichas profesionales que necesita la dirección deportiva. El primero es objeto de deseo del Logroñés desde hace semanas, el segundo es muy probable que sea cedido y el central deberá negociar porque le resta un año de contrato y se presume que el Murcia apostará por la rescisión, algo que está demorando durante semanas la marcha definitiva de Rayco.

Con tres entradas y tres salidas, el nuevo Real Murcia puede quedar listo, pero Deseado Flores y Juanma Barroso, su ayudante, ya han demostrado que no dejarán escapar ninguna oportunidad que les brinde el mercado. La llegada de más jugadores implicaría la marcha de otros. Es lo que puede pasar, por ejemplo, si los granas terminan cerrando la incorporación de Xumetra, extremo que se desvinculó del Real Zaragoza y por el que los pimentoneros se han interesado, como adelantó 'La Verdad' el 8 de agosto. El jugador todavía no se ha comprometido con ningún conjunto y espera seguir en Segunda; otro que se ha interesado por él es el Recreativo de Huelva, rival de los murcianos en el grupo IV. En caso de concretarse la llegada de Xumetra a la Nueva Condomina, el jugador que sería señalado para abandonar el equipo grana sería Elady.

La misma fórmula es la que tendría que aplicar el Real Murcia si termina fichando a Eddy Silvestre, centrocampista con el que no cuenta el Cádiz y por el que también se ha interesado la dirección deportiva murcianista. Su llegada supondría la salida de otro futbolista sénior. Precisamente el centro del campo es la parcela donde los granas aglutinan más opciones. Dando por hechas las marchas de Rayco e Isi, el equipo cuenta con otros nueve efectivos para la zona ancha: Armando, David Sánchez y el canterano Juanma Bravo, como pivotes; Fernando Llorente y Fran Carnicer, para la mediapunta; y Elady, Abel Molinero, Santi Jara y Xiscu Martínez, como extremos. En cualquier caso, las próximas jornadas serán claves para cerrar las operaciones.